El arte urbano de Banksy reaparece en Bristol (Inglaterra) por San Valentín

Esta vez Banksy ha querido obsequiar con su arte a su ciudad natal, a Bristol (Inglaterra) por el día de los enamorados. El nuevo mural que ha creado destaca a una niña con un tirachinas que provoca una explosión de color de flores rojas.

El insólito creador ha confirmado la autoría de su nueva obra con su procedimiento común: la publicación de varias imágenes a través de su cuenta de Instagram y en su web oficial.

Una de las manos de la pequeña sostiene el tirachinas, mientras que el otro permanece estirado, dando la impresión de que acaba de realizar un tiro muy certero. La “explosión” que causa es muy similar a una salpicadura de sangre, que Banksy ha elaborado con hojas y flores de plástico rojo. En esta ocasión, el artista parece que juega con la inocencia de la niña y la violencia con la que lanza con el tirachinas. Una forma de llamar la atención por parte del artista al agregar elementos oscuros a escenas aparentemente alegres. Algunos usuarios a través de Twitter admiraban su última obra.

In a time of hate, love is an act of resistance. ❤️ #HappyValentinesDay #Banksy pic.twitter.com/IKj2QLcVAS

Resistance is an act of pure love. Love self and your communities! #Banksy , Bristol 2020



