Un ARCO sin chinos

La 39º edición de Arco Madrid tiene una actividad que puso en alerta por su título: "Mapas Asíáticos". La directora de la Feria, Maribel López, aseguró que no hay nada que temer, porque se trata de un programa dirigido por Menene Grass. "Es uno de nuestros encuentros profesionales, una reunión privada, pero no hay galerías asiáticas en la Feria. Y como no hay galerías, este año tampoco hay compradores asiáticos", señala Maribel.

Mucha tranquilidad ha querido deslizar también el presidente de IFEMA, el recinto donde entre el 26 de febrero y el 2 de abril se cleebrará ARCO Madrid. Eduardo López-Puertas ha asegurado que están siguiendo el protocolo de la OMS, "no solo para esta Feria, porque en IFEMA se celebran más de 100 al año". "En el caso de ARCO, no tenemos ni visitantres, ni coleccionistas, ni galerías con origen en China o el Sudeste Asiático, con lo que se mantendrán solamente las medidas de perevención que ya tememos implementadas", ha comentado a COPE.

A la espera de cual será la instalación polémica de esta edición (no hay que olvidar en ninot gigante del rey Felipe VI que marcó la edición del año pasado) los organizadores han contado que se han comprometido 209 galerías de 30 países del mundo. No hay en esta edición país invitado, este tic se sustituye por un tema central. Ese tema se llamará "Es cuestión de tiempo" y girará en torno a la obra y la influencia del artista Félix González-Torres.

Cuatro de cada diez galerías presentarán uno o dos artistas nada más con el fin de que se conozca con más profundidad la obra de los creadores. Esta es la primera edición de ARCO Madrid sin Carlos Urroz como director.