"Aquellas migas de pan", una historia "esperanzadora" que dirige la actriz Inma Cuevas

La actriz Inma Cuevas ha dado un paso más en su carrera y se adentra en la dirección con la obra "Aquellas migas de pan" de la autora norteamericana Jennifer Haley, una historia de dos mujeres que la "asombró por su sensibilidad".

Ya en "Ciclos", un concierto teatralizado en el que canta junto al grupo de música Alarm Antiks!, o "Lo que tu nos dejas" Inma Cuevas demostró que quería dar un estirón en las artes escénicas al autodirigirse en estos dos espectáculos.

"Decidirme dirigir esta obra tiene que ver con la calidad humana de las personas que se han acercado a mi: Niko Verona y Carmen Ibeas -productores de la función-. Cuando leo el texto no puede asombrarme más de la sensibilidad con la que escribe la autora", explica en una entrevista a EFE la actriz.

"Una historia esperanzadora" sobre dos mujeres de generaciones distintas que, "a pesar de que no tienen que ver una con la otra, se dan la mano". Una se encuentra en plena juventud, otra en edad madura, pero se dan cuenta de que se pueden "enseñar cosas, de que se necesitan, de que cuando están juntas son poderosas".

"Me atrajo la sensación de comadreo y solidaridad. A veces, las personas más insospechadas te salvan, hay que dejarse ayudar y pedir ayuda cuando se necesita, que a veces nos cuesta mucho", apunta la actriz de títulos como "Vis a vis" y "Mientras dure la guerra".

El espectáculo se estrena el 11 de mayo y estará hasta el 4 de junio en el Teatro Infanta Isabel, protagonizado por Mónica Bardem y Carmen Ibeas, que también es traductora del texto.

Bardem interpreta a "Alida", una solitaria escritora diagnosticada de demencia temprana que decide recurrir a una joven cuidadora, "Beth" -Carmen Ibeas- que le ayudará a recomponer sus recuerdos para terminar su autobiografía.

Para Cuevas (Madrid, 1977) dirigir a dos actrices ha sido un gusto "porque como actriz las he cogido de la mano sabiendo por donde podían pasar", un trabajo que considera que va más allá de la empatía.

"Se trata de hablar un mismo código, que no se palpa, se siente; es crear un espacio de seguridad, de tranquilidad y acompañarlas en este viaje, sabiendo que el que está fuera ve más", subraya sobre un trabajo que considera de "tribu. Trabajar con tantas mujeres alrededor genera una energía distinta".

Inma Cuevas está inmersa también el programa de La 2 "A este paso (no) estrenamos", que combina entretenimiento y divulgación del teatro del Siglo de Oro, en el que también participan Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz.

Durante 10 programas, los tres son mentores de 30 personajes populares a los que enseñan las claves de la interpretación en verso.

"Tengo gente cerca que me impulsa a hacer cosas que no haría por miedo. El programa me da la oportunidad de retarme, de colocarme en un lugar que conozco, pero que no he vivido nunca. Es como estar en una compañía de repertorio", señala la actriz.