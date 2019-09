Aplican estimulación neurosensorial para aprender inglés más fácil y rápido

Aprender a hablar inglés y otros idiomas es fácil gracias a una innovadora metodología de estimulación auditiva neurosensorial aplicada en los libros "Tune In", ideados para el aprendizaje colectivo en aulas de colegios, institutos, universidades y empresas.

Esta nueva metodología es fruto de un proyecto de investigación llevado a cabo por el Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la empresa Isora Solutions, que han trabajado durante estos últimos tres años en una nueva serie de materiales didácticos para aprender inglés de manera rápida y fácil.

En total, han participado en este proyecto de investigación 150 voluntarios y, según han explicado a Efe fuentes de la UPV, descubrieron que de todos ellos, el 85 % mejoró su comprensión del idioma, y el 74 % su nivel de comprensión y producción con esta metodología.

Durante la fase de investigación, los participantes recibieron sesiones de neuroestimulación auditiva a través del método y equipamiento tecnológico desarrollado por la empresa Tomatis Development.

Estos libros corresponden a los niveles "B1+ to B2" y "A2 to B1" y hay un tercero ya en proceso del nivel "B2+ to C1", previsto para otoño de 2019.

Pero por el momento, "en niveles iniciales "A1/A2" se ha comprobado que el ahorro del tiempo de aprendizaje es de hasta un 50 %", según ha asegurado a Efe la directora del Centro de Lenguas de la UPV, Cristina Pérez Guillot.

Los primeros materiales que han desarrollado estas dos entidades son los libros "Tune In", editados por la editorial de la UPV, y que combinan la estimulación auditiva con la formación según el nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER o CEFR en inglés).

En este sentido, la directora del Centro de Lenguas ha destacado el "método para la formación y enseñanza de idiomas en grupos" que supone la aplicación de los libros "Tune In" en las aulas.

"Pone al servicio de los profesores y alumnos todas las ventajas de la neuroestimulación auditiva para mejorar tanto la docencia, en el primero de los casos, como el aprendizaje del idioma, en el segundo", ha manifestado.

El director ejecutivo de Isora Solutions, Álvaro Capitán, ha explicado a Efe que la premisa principal que tenían desde el comienzo era "tender puentes en la comunicación que resultaran más sencillos, más rápidos y más entretenidos para las personas".

Por su parte, el presidente de esta entidad, Hernán Cerna, ha adelantado que junto con los productos que han estado trabajando, han aunado "los últimos avances en neurociencia utilizando tecnología de última generación para ello".

"Hemos entendido cómo el cerebro recibe y gestiona la información lingüística a través del oído y, con ello, hemos unido la experiencia y el conocimiento del Centro de Lenguas de la UPV para diseñar unos productos únicos que podrán apoyar a miles de personas no sólo en España, sino en todo el mundo", ha destacado.

Pero los libros "Tune In" no son el único material del que disponen estas entidades, ya que también trabajan en "Soundbook", un nuevo método de autoaprendizaje orientado a la enseñanza individual mediante diferentes plataformas, aunque su lanzamiento al mercado está previsto para 2020, según la UPV.