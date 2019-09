Antonio Banderas habla claro sobre las acusaciones a Plácido Domingo de acoso sexual

El actor Antonio Banderas no ha dudado en contestar a las acusaciones que está recibiendo el tenor Plácido Domingo. Una veintena de mujeres y varios empleados del Met Opera de Nueva York estaban “enfadados” con el cantante por la actuación que iba a ofrecer en plena polémica por las recientes acusaciones de acoso sexual.

El tenor mantiene sus actuaciones previstas para los siguientes meses, pero no volverá al Met Opera de Nueva York tras anunciar el día antes que no iba a pisar el escenario. Domingo tenía que estrenar este miércoles en Nueva York "Macbeth", la obra con la que regresaba a un escenario estadounidense tras las acusaciones, pero finalmente decidió no acudir.

Antonio Banderas, en una entrevista con la revista Vanity Fair, publicada este miércoles, pero realizada el pasado 13 de agosto, se mostró sorprendido ante las noticias que rodeaban a Plácido Domingo. Las acusaciones contra el tenor español saltaban a la luz y pillaron por sorpresa al actor.

Banderas aseguraba que la presunción de inocencia es un derecho. “Un derecho que se ganó en mi generación, entre otras, en este país a base de pegarnos en las calles de los setenta”, afirmaba. El actor se mostraba rotundo ante tales hechos: “No puedo poner el dedo a alguien sin saber las circunstancias de por qué se producen esas denuncias. Qué es lo que hay detrás. Debemos tener mucho cuidado. Si no, es muy fácil convertirse en lo que uno critica. Estamos a un paso de eso”, sentenciaba.

Plácido Domingo ha afirmado, desde Nueva York, que está preocupado “por un clima en el que se condena a la gente sin el debido proceso”. Ha explicado que su retirada se debe a que su presencia hubiera “restado atención al duro trabajo” de sus compañeros sobre el escenario y detrás de él.

Desde que se hicieran público las acusaciones de 20 mujeres contra el tenor, varias instituciones de música clásica en Estados Unidos como la Ópera de San Francisco, la de Dallas y la de Filadelfia, han cancelado sus actuaciones. De momento, ninguna en Europa ha tomado una decisión similar.

Sin embargo, Plácido Domingo sí ha dicho que no acudirá a la gala de entrega de los Premios Europeos de la Cultura que tendrá lugar el 20 de octubre en la Ópera de Viena. “La decisión fue tomada de forma conjunta por Domingo y la organización del premio”, afirman desde la organización. El tenor, uno de los galardonados este año, recibirá finalmente ese premio el año que viene en Bonn (Alemania), por lo que dicen que se trata solo de un "aplazamiento".