Anselmo y el pop-art de Oldenburg y Lichtenstein, en la próxima temporada del Guggenheim

El artista Giovani Anselmo, el japonés Yoshitomo Nara y el arte pop de Claes Oldenburg y Roy Lichtenstein son algunos de los creadores que protagonizarán la temporada de exposiciones 2023-24 del Museo Guggenheim Bilbao.

Así lo ha dado a conocer este centro expositivo en un adelanto de sus exposiciones principales para la próxima temporada, tras informar a los miembros del patronato del museo reunidos este miércoles en Bilbao bajo la presidencia del lehendakari, Iñigo Urkullu.

Junto a dichos autores estarán la pintora austríaca Martha Jungwirth, la pionera del arte abstracto Hilma af Klint, el cineasta, fotógrafo y escultor británico conocido principalmente por sus películas, Steven Rodney McQueen, más conocido como Steve McQueen, y la navarra afincada en Bilbao June Crespo.

Claes Oldenburg (1929-2022) protagonizará, junto a Roy Lichtenstein (1923-1997) el plato fuerte de la temporada, una exposición dedicada al arte pop que crearon estos dos genios de la pintura, conocido el primero por sus instalaciones de arte público que representan réplicas a gran escala de objetos cotidianos.

HILMA AF KLINT

El Guggenheim ha preparado otra exposición que descubrirá a sus visitantes la figura de Hilma af Klint (Suecia 1862-1944) artista sueca considerada una de las pioneras del arte abstracto.?

Creó sus primeros cuadros abstractos en 1906, antes que Wassily Kandinsky quien hasta 1911 no publicó De lo espiritual en el arte-, Piet Mondrian y Kazimir Malévich, pero su obra (más de 1.000 piezas entre pinturas y dibujos) no fue conocida hasta 1986, ya que, por expreso deseo de la artista, solicitó que no fueran expuestas hasta al menos veinte años después de su muerte.

Af Klint consideraba que su obra no sería bien acogida en su época. Nunca participó en exposiciones ni movimientos artísticos de su época.

El punto exótico de la temporada lo pondrá el artista japonés contemporáneo Yoshitomo Nara (Hirosaki, 1959), cuya obra surgió del movimiento art pop japonés de los años 1990.

Sus creaciones son, a la par, belicosas y sencillas e ingenuas, y en ellas representa niños o animales que llevan armas y mantienen una mirada inquisitiva. Nara ha llegado a convertirse en artista de culto, ya que sus obras atrevidas intrigan por su simbolismo entre la frialdad y la violencia.

Completarán el programa dos videoinstalaciones en la sala Film and Vídeo a cargo del británico-estadounidense Anthony McCall, conocido por sus instalaciones de "luz sólida", una serie que comenzó en 1973 con "Line Describing a Cone", y el colectivo holandes Metahaven, formado por Vinca Kruk y Daniel van der-Velden.

INCREMENTO DE VISITANTES

Además, los miembros del Patronato del Guggenheim Bilbao han recibido información sobre la evolución del Museo en estos primeros cinco meses de actividad, en los que ha alcanzado la cifra de 453.487 visitantes, un 31 % por encima de lo previsto para este periodo y un 24 % más que el total acumulado a esa fecha en 2022.

Con esta cifra, el Guggenheim Bilbao se sitúa en niveles ligeramente superiores a los de 2019, gracias a una muy buena afluencia de visitantes en Semana Santa con las exposiciones de Kokoschka y Joan Miró.

De hecho, señala el centro expositivo, la de 2023 es la tercera mejor cifra entre enero y mayo de la historia, tras 1998 y 2000.

Con la vuelta a la normalidad tras la pandemia, se va recuperando el porcentaje de visitantes extranjeros, que este año es 6 puntos superior al acumulado en 2022 en las mismas fechas, cifrándose en un 54% del total, con Francia a la cabeza, seguido de países como Reino Unido y Alemania.

En cuanto a las cifras arrojadas por la comunidad en torno al arte y la cultura que aglutina a los Amigos, Seguidores y beneficiarios del Programa Erdu, entre otros, el número total de miembros ha seguido creciendo hasta superar las 212.000 personas un 10% más que al cierre de 2022. De ellas, 22.687 son Amigos del Museo. EFE

rb/em/jdm

(Foto)