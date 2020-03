80 años del primer Oscar a una actriz negra: Hattie McDaniel, Mammy en ‘Lo que el viento se llevó’

Hace 80 años, en 1940 y coincidiendo con un año bisiesto como este 2020, el 29 de febrero se celebraba en el Hotel Ambassador de Los Ángeles (Califonia) la 12ª ceremonia de los Premios Oscar. Una gala que escribió una importante página de la historia en el mundo del cine al entregar, por primera vez, un Oscar a una actriz negra. Hattie McDaniel recogía este primera estatuilla a la primera intérprete de color por su papel de Mammy en la película ‘Lo que el viento se llevó’ ('Gone with the wind').

Y si hablábamos de historia de los Oscar, hay que recordar también que ese año ‘Lo que el viento se llevó’ fue la primera película en llevarse 10 estatuillas (dos de ellas honoríficas) convirtiéndose en uno de los filmes con más premios de la Academia, solo superada años más tardes por ‘Ben Hur’ (11 Oscar en 1959); ‘Titanic’ ( 11 Oscar en 1997) y ‘El Señor de los anillos’ ( 11 Oscar en 2003).

29 de febrero de 1940, la película "Lo que el viento se llevó" obtiene ocho premios Óscar de la Academia de Cinematografía de Hollywood.

HATTIE MCDANIEL , PRIMERA ACTRIZ NEGRA EN RECIBIR UN OSCAR

Por su más que conocido papel de Mammy en ‘Lo que el viento se llevó’, Hattie McDaniel consiguió el 29 de febrero de 1940 el primer Oscar para una actriz negra en la historia de la Academia. Una fecha clave en el mundo cinematográfico estadounidense.

Hattie McDaniel tras ganar el primer Oscar para una actriz negra por su papel en 'Lo que el viernto se llevó' (CORDON PRESS)Photo: MPTV.net

McDaniel recibió el la estatuilla a la mejor actriz de reparto y en su discurso dijo: “Habré de tenerlo siempre en cuenta para todo lo que me proponga en adelante”.

Hattie intervino en 300 películas, pero por las que más se le recuerda es por sus papeles en ‘Lo que el viento se llevó’ y ‘Show Boat’. Además de actriz, McDaniel era cantante y actuó junto a grandes como Shirley Temple.

Sin embargo, hablando de su premio no podemos olvidarnos de la conocida ‘maldición de los Oscar’ (aquella que dice que cuando alguien gana una estatuilla comienza su declive profesional), que asoló la figura de Hattie McDaniel. Desde que recibiera su Oscar, la actriz seguía interpretando algunos papeles y continuaba con el espectáculo de la canción, pero con nada de ello llego a cosechar los triunfos anteriores.

Mammy (Hattie McDaniel) y Escarlata (Vivien Leigh) en 'Lo que el viento se llevó' (CORDON PRESS)

McDaniel murió a los 57 años (en 1952) víctima de un cáncer de un mama.

LOS 10 OSCAR DE’LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ’

Al ya conocido Oscar a la actriz Hattie McDaniel por su papel de ‘Mammy’ en ‘Lo que el viento se llevó’, hay que sumar otras siete estatuillas más para esta película y dos Oscar honoríficos.

‘Lo que el viento se llevó’ estuvo nominada en 13 categorías, siendo premiada en ocho de ellas. Estos fueron los Oscar que ganó:

Mejor película: Selznick International Pictures

Mejor director: Victor Fleming

Mejor director: Victor Fleming

Mejor actriz: Vivien Leigh











Mejor actriz de reparto: Hattie McDaniel

Mejor guion adaptado: Sidney Howard

Mejor fotografía: Ernest Haller y Ray Rennahan

Mejor dirección artística: Lyle Wheeler

Mejor montaje: Hal C.Kern y James E.Newcoo

Premio especial/honorífico: William Cameron. Por la utilización del color en la película

Premio honorífico: Don Musgrave y Selznick International Pictures: Pioneros en la utilización de equipos coordinados en la producción dela película.

LO QUE NO SABÍAS DE ‘LO QUE EL VIENTO SE LLEVO’

Este año, tras la ceremonia de los Oscar donde la triunfadora ha sido la película ‘Parásitos’, ‘Lo que el viento se llevó’ ha sido recordada por el presidente estadounidense Donald Trump quien en un discurso en Colorado criticaba a la Academia por entregar la estatuilla a mejor película a una cinta extranjera.

Este film está basado en la novela del mismo nombre (‘Gonewithde wind’) de Margaret Mitchell, ganadora de un Premio Pullitzer.

Como reconocimiento a su aportación a la industria cinematográfica como hemos comprobado le otorgaron uno de esos premios honoríficos por algunos que de los cambios que introdujeron: como el color y cuestiones técnicas. Por eso también fue la primera película en color en ganar el Oscar.

‘Lo que el viento se llevó’ es una de las películas más largas (más de cuatro horas de duración), más cara (4,25 millones de dólares) que hay en la historia del cine. Su rodaje duró 140 días y se contó con más de 50 actores y 2.400 extras.

Contó con varios directores: George Cukor y Víctor Flemming (que también fue sustituido en alguna parte del rodaje).

