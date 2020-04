26 años sin Kurt Cobain

Nadie imaginaba que el 1 de marzo de 1994 en Múnich sería el último concierto de Nirvana. Ni que veintisiete días antes de su muerte, tras cancelar la gira de In Utero- aunque nunca llegó a hacerse oficial- el grupo ya estaba prácticamente disuelto. En los últimos días de su vida, Cobain comentaba que estaba cansado de Nirvana y alardeaba de tener un nuevo proyecto con Michael Stipe, el líder de R.E.M.

Pocos días después el 5 de abril de ese mismo año se suicidaba. Su cuerpo fue encontrado, el día 8 de abril, en su casa en Seattle. Voz e icono de la Generación X, considerado uno de los músicos más emblemáticos e influyentes en la historia de la música, dejaba un gran vacío en el mundo del rock.

El sonido Seattle perdía a uno de sus mayores exponentes y tristemente el 'Club de los 27' pasaba a engrosar sus filas. Otra muerte prematura a los 27 años como la de Jim Morrison, Janis Joplin, Jimmy Hendrix o Amy Winehouse.

Solo tres años antes de su muerte y con solo 24 años Kurt Cobain trastocó la industria musical al convertir su disco Nevermind, un fragmento de cultura punk rock, en un éxito millonario. Fue el principio de la breve carrera meteórica de una atormentada personalidad, truncada por un trágico suicidio. Algo que Carlos García y Álex de Marcos reflejan a la perfección en su libro ‘About a boy’ (Planeta).

Aquella no fue la primera vez que Kurt Cobain quiso poner fin a su vida. Unas semanas antes, en un hotel de Roma, Courtney Love, su mujer, se lo había encontrado con sesenta pastillas en el estómago. La pareja era una bomba de relojería a punto de estallar: amor, punk y adicción a las drogas, algo que les uniría y les separaría para siempre.

Hacía tiempo que Kurt Cobain había dejado de controlar las drogas, de hecho eran éstas las que le controlaban a él. 'About a boy' cuenta cómo Cobain estaba convencido de que la heroína era el único remedio para combatir los terribles dolores de estómago que sufría y de los que ningún médico pudo darle una explicación. Una semana antes de morir intentó salir a flote al ingresar en una clínica de rehabilitación de Los Ángeles. No lo consiguió; acabó saltando la tapia del centro para escapar.

Ya lo dejan claro García y de Marcos, “nadie supo ponerle voz a la Generación X como lo hizo Kurt Cobain a través de su música y letras. Se convirtió en el amplificador Fender de una generación que buscaba respuestas en un nuevo estilo de vida que llamó la atención del mundo entero: el grunge”.

