ANDALUCÍA.-Cultura destaca el "refuerzo" de los programas para la infancia y Vox defiende la divulgación "veraz" del patrimonio

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha resaltado este miércoles en comisión parlamentaria la "fuerte apuesta" por la promoción de la cultura en la infancia y entre los más jóvenes por parte del Gobierno andaluz, "que entiende que la cultura es el elemento de vertebración y cohesión social", mientras que Vox ha señalado que Cultura debe tener como objetivo la enseñanza y divulgación de nuestra historia y patrimonio "de una manera veraz".

De esta forma, ha explicado que, "desde el primer día, esta Consejería ha defendido y promovido el derecho de los niños y niñas a participar plenamente de la vida cultural de Andalucía con tres objetivos fundamentales: promover el acceso a la cultura, la participación en la misma y la aportación a la vida cultural, para que tengan la posibilidad de expresarse a través del lenguaje del arte".

En este sentido, Del Pozo ha detallado que estos objetivos se plasman en tres líneas de trabajo: el establecimiento de una política transversal para que el acceso infantil y juvenil a la cultura; la colaboración con la Consejería de Educación y Deporte, con ejemplos palpables como los Cuadernos Didácticos del CAL o las Guías Pedagógicas de los conjuntos y enclaves; y la accesibilidad a través de los formatos digitales, sobre todo en momentos de pandemia.

Por áreas, la consejera ha relatado las actividades más destacas en conjuntos y enclaves, como las Jornadas Europeas de Patrimonio o las de Arqueología y las actividades en Dólmenes, Baelo Claudia o Itálica, "donde más de 30.000 usuarios se conectaron para seguir las charlas dedicadas a los más jóvenes sobre la vida y las costumbres romanas, o en la Alhambra, donde más de 25.000 participaron por ejemplo en las jornadas de Alhambra-Educa".

En cuanto a las políticas para el fomento de la lectura, Del Pozo ha recordado que, durante la pandemia, "la plataforma eBiblio facilitó el acceso de los más jóvenes a los libros, pero además se han desarrollado actividades, presenciales y virtuales, en las bibliotecas andaluzas y circuitos literarios, con casi 80 actividades en las ocho provincias y más de 5.000 niños y jóvenes participantes".

En este sentido, ha resaltado la Escuela de Verano para Escritores Noveles, que "es una gran cantera de escritores andaluces y que lamentablemente no pudimos celebrar por la pandemia, y la Red Andaluza de Clubes de Lectura, "donde se programaron 136 lecturas con un total de 2.675 lectores en el caso de los infantiles y 1.907 en el caso de los grupos juveniles".

Además de las actividades celebradas, también de forma telemática, en todos los museos andaluces y a través de la Filmoteca de Andalucía o del Aula de Cine, con más de 340 centros educativos participantes a través del programa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Del Pozo ha resaltado el programa Abecedaria, que lleva las Artes Escénicas a los más jóvenes: "Abecedaria estuvo en 26 localidades, con más de 40 representaciones dirigidas al público infantil y más de 20 compañías distintas participantes".

Por último, la consejera de Cultura ha insistido en la "importancia de acercar el flamenco, nuestro arte más universal, a los más jóvenes. A pesar de la pandemia, en 2020 acercamos el flamenco a los niños y niñas andaluces a través del programa Flamenco Viene del Sur, desarrollado en los teatros de la Consejería gestionados por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: Central, Alhambra y Cánovas. El objetivo es que los más jóvenes participen en la cultura, pero también que conozcan sus raíces y su origen".

La diputada de Vox Ana Gil ha destacado que la educación "es la base de nuestra cultura", pero "es curioso y triste que no se pueda llegar al simple consenso de fijar una ley de educación de calidad que pueda dejar a un lado cualquier tipo de ideología", porque la educación en nuestros centros "está politizada y no respeta la libertad de los padres". Ha señalado que Cultura debe tener como objetivo la enseñanza y divulgación de nuestra historia y patrimonio "de una manera veraz, sin inmiscuirse en otras materias que no sean la cultura en la historia de España".

"Echo de menos las adaptaciones infantiles como cuentos, películas, dibujos animados, de hechos históricos como el descubrimiento de América, la circunnavegación, o biografías de personajes como Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, el Cid, Miguel de Cervantes o Benito Pérez Galdós", ha señalado Gil, quien ha añadido que "concienciar a las nuevas generaciones es parte fundamental de la conservación del patrimonio histórico de nuestro país".

"Es necesario recalcar que el patrimonio histórico debidamente comunicado es un elemento clave para la formación de los más jóvenes y elemento para propiciar la interacción y cohesión social, es decir, la correcta valoración de toda esta riqueza cultural en los pequeños es indicador de calidad y éxito de nuestra propia cultura"."Encárguense de enseñar a nuestros menores la verdadera historia de nuestro país, no esa historia sesgada a la que nos tiene acostumbrados la izquierda", ha manifestado.

El socialista Jacinto Viedma ha resaltado que los anteriores gobiernos de la Junta siempre tuvieron claro la necesidad de que los niños estuvieran "en el centro de todos los ámbitos" y ha apostado por que las políticas de cada área "unan esfuerzos para mejora la vida de estos colectivos". Ha afirmado que "nota falta de líneas políticas donde se promocione la cultura en la infancia y de los menores artistas" y ha visto "mermada" la programaciones.

ADELANTE APUESTA POR LOS CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo ha destacado la "imprescindible" colaboración de Cultura y Educación, al tiempo que ha asegurado que "se debería incrementar" la apuesta por los talleres de fomento de la lectura en edades más tempranas. También ha indicado que ha recibido "llamada de preocupación" de los trabajadores de las bibliotecas provinciales porque "habían recibido instrucciones de suspender las programaciones", y apuesta por que la cultura "llegue a más gente" y hacer convenios con los ayuntamientos.

Desde Ciudadanos Emiliano Pozuelo ha subrayado que los niños "reproducen y transmiten la cultura a través de su propio juego imaginativo" y que "a medidas que entienden la vida cultural y artística que les rodea, aceptan su significado a través de su propia experiencia generacional", mientras que la popular Carmen Céspedes ha asegurado que "la infancia es el futuro y su formación es un compromiso de todos".