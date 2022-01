Ana Diosdado, la clave del éxito de ‘Anillos de oro’ y el amor de su vida con quien se casó dos veces

Ana Diosdado es una de las grandes mujeres de la cultura española cuyo nombre está escrito en letras mayúsculas en distintas páginas de la historia de nuestro país.

Si repasamos la biografía de esta escritora, dramaturga, guionista, directora teatral y actriz no es de extrañar que Diosdado se dedicara a las artes escénicas, pero fu su talento, personalidad, carácter, inteligencia y genialidad la que le convirtió en una de las pioneras mucho más allá de la escena de la televisión.

Perteneciente a una saga familiar relacionada con el teatro, Ana Isabel Álvarez-Diosdado Gisbert, era hija de los actores Enrique Diosdado e Isabel Gisbert, que además dirigían su propia compañía de teatro en Buenos Aires, donde nació Diosdado en 1938.

Ana Diosdado (EFE)

Inmersa desde pequeña en la interpretación, debutó en el teatro a los 5 años de la mano de su madrina Margarita Xirgu, en la obra ‘Mariana Pineda’.

Diosdado regresó a España en el año 1950 para estudiar en el Liceo francés e inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, aunque los abandonó antes de licenciarse.

A pesar de vivir rodeada de grandes de la escena del teatro, la ilusión de Ana era ser escritora, y vaya si lo consiguió. A los 24 años fue finalista del premio Planeta con la novela "En cualquier lugar, no importa cuándo”. Desde entonces, siguió escribiendo publicando su primera novela en 1965.

Diosdado ha sido una de las grandes escritoras de teatro, iniciándose en este oficio en 1970 con su primera obra ‘Olvida los tambores’ con la que consiguió el premio Mayte y Foro Teatral y, además, fue llevada al cine.

Tras escribir algunas obras de teatro, Diosdado empezó a escribir guiones de televisión cosechando su gran éxito con ‘Anillos de oro’.

Ana Diosdado en la galade entrega de los Premios Max en 2013 (EFE)

Ana Diosdado sufría leucemia crónica pero fue una parada cardiorrespiratoria la que acabó con su vida el 5 de octubre de 2015 (a los 77 años) cuando se encontraba en una reunión de la SGAE, institución de la que Diosdado fue presidenta desde 2001 hasta 2007. Ana fue la primera mujer en ocupar este puesto.

La última vez que Diosdado pisó las tablas fue en 2005 con el monólogo ‘Óscar o la felicidad de existir’, bajo las órdenes de Juan Carlos Pérez de la Fuente.

En 2013, tuvo que renunciar a actuar en la obra ‘Fisterra’,por su estado de salud aunque sí siguió escribiendo siendo su última obra ‘El cielo que me tienes prometido’ en la que aborda la figura de Santa Teresa de Jesús.

Ana Diosdado habla con el Rey Juan Carlos I durante una audiencia en Zarzuela (15/1/2003) (EFE)

‘ANILLOS DE ORO’, SU GRAN ÉXITO TELEVISIVO

Tras cosechar éxitos con sus obras de teatro, Ana Diosdado dio el salto a la televisión pero no solo para aparecer en la pequeña pantalla interpretando un personaje sino también escribiendo el guion de una de las grandes series de la historia de la televisión: ‘Anillos de oro’.

Con ‘Anillos de oro’, Diosdado escribió una de las páginas doradas de los 80, una de las épocas más importantes de nuestra historia. Esta ficción se rodó después de que en España se reformara el Código Civil aprobándose –entre otros- el divorcio (la Ley del Divorcio); uno de los temas que se abordan en la serie.

Además de contar con una de las grandes como guionista y actriz no podemos olvidar a parte del elenco que participó en este triunfo. Desde el director, Pedro Masó (siendo su primera experiencia en televisión) que ya había cosechado triunfos en el cine con ‘La gran familia’, ‘Las ibéricas F.C’O ‘Las adolescentes’ ; hasta el gran Antón García Abril (fallecido en marzo de 2021), uno de los grandes compositores de nuestro país, que nos embaucaba con cada una de las músicas de los distintos episodios, pasando por el reparto de actores:Imanol Arias, Pep Munné…Además de numerosos artistas invitados como por ejemploAna Obregón(en la que fue su primera aparición en TVE), Jesús Guzmán, Juan Luis Galiardo, Alberto Closas, María Isbert, Amparo Larrañaga...

‘Anillos de oro’ cuenta la historia de Lola (Ana Diosdado), una abogada que había dejado su trabajo para cuidar de sus hijos pequeños. Después de unos años, Lola decide retomar su carrera profesional y se asocia con el amigo de su marido Enrique (Xavier Elorriaga), Ramón (Imanol Arias). Lola y Ramón deciden abrir un despacho especializado en causas matrimoniales.

Ana Diosdado e Imanol Arias en 'Anillos de oro' (7/10/1983) (EFE)

Esta ficción rompió todo tipo de tabúes de aquellos años, tratando algunos de los temas de los que apenas se hablaba: divorcio, adulterio o aborto; siendo su guionista –de nuevo- una nueva pionera en abordar estos asuntos. Un reflejo de la España de los 80 en esta serie en la que ,además, se muestran todos los símbolos, objetos y lugares típicos de la época.

Con 13 capítulos, independientes unos de otros, de unos 50 minutos de duración y dos meses en antena, ‘Anillos de oro’ recibió las mejores críticas convirtiéndose en una serie de culto. Además, recibió numerosos premios como el TP de Oro a la mejor serie nacional; así como los TP a mejor actor y actriz y numerosas distinciones.

Tras el éxito de 'Anillos de oro', Diosdado, Masó y García Abril volvieron a trabajar juntos en otra serie: ‘Segunda enseñanza’. Otra ficción para TVE que se estrenó el 23 de enero de 1986.

Una ficción en la que pudimos ver porpriera vez a algunos de los actores y actrices que hoy día son grandes estrellas del cine español e internacional como Javier Bardem, Aitana Sánzhez-Gijón, Maribel Verdú, Ana Torrent, Jorge Sanz, Amparo Larrañaga o Gabino Diego.

CARLOS LARRAÑAGA, SU GRAN AMOR

Ana Diosdado y Carlos Larrañaga se conocieron en el teatro trabajando en una adaptación de la obra de Tenessee Williams‘La gata sobre el tejado de zinc’. En ese momento, Larrañaga seguía casado con la actriz María Luisa Merlo, madre tres de sus hijos:Amparo, Luis y Pedro.

Diosdado y Larrañaga se casaron un año después en Londres, el 14 de abril de 1979. Y años más tarde, en 1987 la pareja contrajo matrimonio de nuevo ya en nuestro país, concretamente en Toledo.

Ana Diosdado y Carlos Larrañaga en La Zarzuela (24/4/199) (EFE)

El matrimonio permaneció unido 20 años (hasta 1999), a pesar de que nadie creyera en esta pareja. 20 años de los que la propia Ana confesaba en una entrevista a la revista Magazine: “Mis 20 años casada con Carlos Larrañaga han sido estupendos en el sentido de que él era, sincero o no, un marido encantador. Carlos es un hombre con encanto y gran sentido del humor. Te hace la vida feliz. Luego, si es sincero o no es sincero..., pues en mi caso no lo era. Sé que hay historias que aun así se mantienen, pero esta se acabó suavemente".

A pesar de la separación Diosdado y Larrañaga mantuvieron una buena amistad y ambos dieron muestra a lo largo de su vida del amor que sentían el uno hacia el otro, de un verdadero amor. Así, por ejemplo Carlos Larrañaga admitía que “lo peor que he hecho en mi vida ha sido separarme de Ana. Fue el gran amor de mi vida y siento muchísimo haberla perdido”, así queda reflejado en las Memorias que escribió su exmujer María Luisa Merlo, ‘María Luisa Merlo: más allá del teatro”.

También Ana confesaba en otra entrevista que Carlos "fue uno de los amores de mi vida y le quise y aún le quiero".

Además, durante su matrimonio y tras su divorcio, Diosdado tuvo también una muy buena relación con los hijos de Carlos, con los que incluso llegó a trabajar en algunas de sus obras de teatro o televisión. De hecho, la propia María Luisa Merlo hablaba en ABC sobre Ana Diosdado días después de su fallecimiento, recordando que Diosdado había "sido una segunda madre para mis hijos” y la amistad que las unía a las dos. Ana siempre definía a los hijos de Larrañaga y Merlo como “maravillosos”.

Ana Diosdado, Carlos Larrañaga, Amparo Larrañaga y Luis Merlo (5/09/1990) (EFE)

Ana Diosdado y Amparo Larrañaga, en la presentación de su obra 'Decíamos ayer' (21/10/1997) (EFE)

Ana Diosdado y Luis Merlo en la presentación de la obra 'La última aventura' (18/5/199) (EFE)

Carlos Larrañaga falleció tres años antes que Diosdado, el 30 de agosto de 2012. Tras el fallecimiento del amor de su vida, así lo recordaba Ana: "Viví su muerte como la desaparición de un gran amigo. Carlos ha sido una persona muy importante en mi vida. Estuvimos casados 20 años y compartimos muchas cosas".