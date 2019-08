Amaia estrena su nuevo single: ‘Quedará en nuestra mente’

Amaia está de vuelta. Tras buscar “Un nuevo lugar” donde cayó con fuerza imparable “El Relámpago” y demostrarnos que “Nadie podría hacerlo”, llega “Quedará en nuestra mente”. Y quedará para siempre. De eso no hay duda. Esta nueva melodía nos traslada a los días de verano, a esas noches eternas que recordaremos pase el tiempo que pase, a esos amores que se van en un abrir y cerrar de ojos, en un batir de alas, en el romper de las olas.

Amaia muestra una vez más su parte más sincera, la niña interior que rodea todas sus canciones y que después podemos ver con más fuerza en sus videoclips. En este, Amaia viaja por sus recuerdos mientras entona esta letra en el plató de un concurso de talentos que nos ha recordado, irremediablemente, a Operación Triunfo. La vemos primero en una moto, después en varios coches, haciendo paradas estratégicas en lugares que nos trasladan a su infancia: parques de bolas o un bosque con bichos que la artista se queda observando. Amaia encuentra la diferencia en aquello que hace. Una nueva canción que podremos escuchar muy pronto en su gira.

“Quedará en nuestra mente” es una canción que añora a esa persona que se fue y sabes que no volverá, “quedará en nuestra mente, y ya está”.

Por la noche no puedo dormir

es por tu culpa, me asusta vivir así

cojo tu libro y me pongo a leer

no me concentro



creo que te quiero, pero me das miedo

esto no puede ser, ayúdame



y hoy que ha salido el sol me acuerdo de ti

pero sé que no puedes venir



dime que soy yo para ti

si actúas así sólo conmigo

hace tres meses todo iba bien

pero al final yo me enamoré



ya no sé que pasa pero no he dormido

no sé que hacer, ayúdame



y hoy que ha salido el sol me acuerdo de ti

pero sé que no puedes venir



y hoy que ha salido el sol me acuerdo de ti

pero sé que no puedo seguir así



dime que vendrás a ver conmigo

el concierto de los motorizados

y disfrutarás, ese momento no tendrá final



y ahora que vas a venir no sé qué decir

voy a cantarte esta canción

que irá directa al corazón

pero no te asustes, por favor

porque al final todo pasa, morirá

quedará en nuestra mente, ya está