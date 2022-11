Alzheimer, sordera y afasia: las razones por las que muchos artistas tuvieron que retirarse antes de tiempo

Estos últimos días Chris Hemsworth se ha convertido en noticia al anunciar la enfermedad que padece y por la su carrera profesional se verá afectada. El protagonista de Thor lo descubrió cuando se sometió a unas pruebas como parte de su documental de Disney+, 'Limitless'. No obstante, el actor se ha pronunciado sobre ello y ha reconocido que se ha confirmado su "mayor temor" y aseguró que ahora tendrá que tomar "medidas preventivas".

Los expertos confirmaron haber detectado en el análisis médico una alteración en el código genético que señala una preocupante predisposición al alzheimer. Esta combinación genética puede derivar en multiplicar por entre 8 y 10 las posibilidades de contraer la enfermedad respecto a un paciente normal. Como consecuencia, el intérprete ha tomado la decisión de retirarse de la actuación hasta que tome una decisión al respecto para prevenir y hacer todo lo posible para llevar una vida normal junto a su familia.

"No es que haya entregado mi renuncia. Realmente provocó que algo en mí quisiera tomarse un tiempo libre", reconoce Hemsworth. "Si ves cómo se previene el Alzheimer, el beneficio de esos pasos preventivos te afectará el resto de tu vida. Se trata de la gestión del sueño, la gestión del estrés, la nutrición, el movimiento, el estado físico. Son las mismas herramientas que deben aplicarse de manera constante", agrega. "No es un gen determinista, pero es un fuerte indicio", aclara, haciendo referencia a que no ha sido diagnosticado con Alzheimer.

Jack Nicholson

No obstante, no es el único artista que ha tenido que paralizar su trayectoria profesional por motivos de salud. Hace unos años, el actor anunció que se retiraba de la interpretación. No se dijo más al respecto, pero su decisión se relaciona con sus problemas de salud mental y los rumores sobre que padece demencia. El pasado 2013, la prensa señaló que el intérprete comenzaba a tener problemas de memoria y que le costaba aprenderse sus papales. De hecho, la última vez que se le vio en público fue en noviembre de 2020, en uun partido de Los Angeles Lakers junto a su hijo Raymond.





Carmen Sevilla

Carmen Sevilla comenzó sufriendo pérdidas de memoria durante su carrera televisiva y se dio cuenta cuando empezó a tener lagunas de los guiones que se había estudiado previamente. Poco después, sus sospechas se confirmaron y le diagnosticaron alzhéimer. Fue por esto por lo que, después de muchos años, tuvo que retirarse de la televisión y Cine de Barrio.





Tony Bennett

En 2021, Tony Bennett comunicó que había sido diagnosticado con alzhéimer el pasado 2016. Siendo este el motivo por el que decidió abandonar los escenarios.





Brian Johnson

Al vocalista de AC/DC le recomendaron dejar los escenarios cuando presentó problemas de audición. Fue en 2016 cuando anunció su salida y que sería sustituido por Axl Rose. De hecho, Johnson tuvo que retirarse de la gira, dado a que tenía riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente. "Tuvimos unos días para hacerle saber la situación a todo el mundo y publicar el mensaje", explicó Angus Young.

"No podía escuchar el tono de las guitarras en absoluto. Era una forma horrible de sordera. Seguía adelante, literalmente, con memoria muscular y fijándome en las formas de la boca", contaba. "Estaba comenzando a sentirme mal con las actuaciones delante de los chicos y delante de la audiencia. Me dejó lisiado. No hay nada peor que subirse ahí arriba y no estar seguro de lo que estás haciendo", confesaba el músico.





Phil Collins

Phil Collins anunció su retirada en 2011. Tal y como contó a sus seguidores, dejó la música por los problemas de salud que le impedían seguir cantando y componiendo. El batería y cantante de "Genesis" confirmó que el actuar durante tantos años le provocó una pérdida de capacidad auditiva, una vértebra dislocada y daños nerviosos.

"Ya no pertenezco a ese mundo y no creo que nadie vaya a echarme de menos. Estoy mucho más feliz haciéndome a un lado completamente", decía Collins.





Eric Clapton

Eric Clapton anunció que dejaría los escenarios por enfermedad neurodegenerativa que padece desde hace algún tiempo. "Tuve dolores durante el pasado año. Empezó con un dolor suave en la espalda, pero se convirtió en lo que llaman neuropatía periférica, que percibes como descargas eléctricas", explicaba Clapton para 'Classic Rock'.

En 2013, Clapton ya empezó a tener una situación complicada sobre los escenarios, por lo que tuvo que cancelar algunos. "Es difícil tocar la guitarra así", decía entonces. Concretamente, el músico sufre neuropatía periférica, que es una insuficiencia de los nervios (dejan de funcionar total o parcialmente) que produce dolor, pérdida de la sensibilidad e incapacidad para controlar los músculos.





Enrique Bunbury

El pasado mes de febrero, Bunbury comunicó que se retiraba de los escenarios por problemas de garganta. En la nota oficial el cantante señaló que "cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de El Último Tour quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos como en España".

"Desgraciadamente hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y lo que pensaba que iba a estar controlado, estaba totalmente fuera de mis manos y deseos", contaba el cantante.

"Con todo el dolor de mi corazón, me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos", decía. "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19", explicaba.





Bruce Willis



Fue la familia de Bruce Willis quien dio la mala noticia. Desde su cuenta de Instagram, la hija del actor anunció la retirada de su padre por enfermedad. Willis fue diagnosticado con afasia, un problema que afecta tanto a la capacidad de hablar como a la de comprender el lenguaje producido por un daño cerebral. Siendo esta una enfermedad que afecta directamente a su trabajo frente a las cámaras.





Michael Gambon



Michael Gambon es popularmente recordado por su interpretación de Dumbledore en algunas películas de 'Harry Potter'. Al igual que le ha pasado a algunos compañeros de profesión, el paso de los años le ha pasado factura. Con 76 años, el actor británico ha renunciado a las obras de teatro y otras representaciones en directo debido a sus problemas para memorizar los guiones.





Antonio Mercero

Antonio Mercero, director que siempre será recordado por míticas series de nuestra televisión como 'Verano azul', 'Farmacia de Guardia' o 'La cabina', se retiró el pasado 2016. Tal y como explicó él mismo, fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, por lo que decidió retirarse de la vida pública y del trabajo en el cine.





Daniel Day-Lewis



Daniel Day-Lewis, actor de 'El último Mohicano', anunció su retirada en el año 2017 tras actuar en el cortometraje 'Pahntom Thread'. Fue el propio Day-Lewis quien comunicó que se despedía del público y los escenarios por una depresión.





"Retirarme es algo que tenía que hacer. Todavía tengo una gran tristeza", confesaba en una entrevista.