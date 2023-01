Agustín Sánchez Aguilar y Luis Leante ganan la XXXI edición del premio Edebé

El escritor barcelonés Agustín Sánchez Aguilar, con la novela "Sé tortuga", y el murciano Luis Leante, con "Territorio desconocido", son los ganadores, por unanimidad del jurado, de la XXXI edición del Premió Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, respectivamente.

Las dos obras, según se ha dado a conocer este jueves, se han impuesto de entre el total de 289 originales que aspiraban al premio -171 en la modalidad infantil y 118 en la juvenil- referente en España y cuya dotación económica es de 30.000 euros para la obra juvenil y de 25.000 para la infantil.

"Sé tortuga" es la historia de un gallo, Casildo, famoso cantante lírico caído en desgracia y que deberá enseñar a cantar a un grupo de tortugas centenarias, mientras que "Territorio desconocido", de un autor que ya ganó en 2016 el Edebé juvenil por "Huye sin mirar atrás", aborda la humillación pública, más allá del acoso.

En nombre del jurado infantil, Antonio Iturbe, ha considerado que Agustín Sánchez Aguilar ha construido una fábula "trufada de humor, tierna, pero no ñoña ni cursi, lo que nos cautivó al jurado" y "nos hizo emerger al niño que todos llevamos dentro".

Sánchez Aguilar, un barcelonés de 1971, doctor en filología hispánica y que cuenta con varios premios como el Ciudad de Badajoz de Poesía y el Ciudad de Málaga de Literatura Infantil, ha destacado que "las fábulas tienen trampa porque no hablan de animales sino de seres humanos".

La novela desliza dos mensajes: "el poder inmenso del amor incondicional, que es una bomba" y que en un mundo "en el que vivimos como liebres aceleradas hay que tomárselo todo con más calma, porque es evidente que mientras vas corriendo se te va escapando la vida", ha dicho.

La miembro del jurado juvenil Rosa Navarro ha recomendado encarecidamente "Territorio desconocido", de Luis Leante, una novela en la que la palabra clave es "humillación", con una estructura de "difícil construcción para el arquitecto y muy fácil para el lector", con mezcla de géneros literarios, como el policíaco y la plasmación de la vida cotidiana a partir de un instituto de enseñanza media.

Viejo conocido del Edebé, Leante, que vive en Alicante y se dedica a trabajos editoriales y a impartir talleres de escritura creativa, con una larga carrera y con obra traducida a una veintena de idiomas, no ha escondido que se trata de la obra "más dificultosa" de las que ha pergeñado, aunque el lector esto no lo acabe notando.

Leante se incorporó a la literatura juvenil cuando dejó su trabajo como profesor de instituto y se dio cuenta de que contaba con mucho material novelesco.

Nacido en Caravaca de la Cruz (Murcia) en 1963, entiende que la crueldad adolescente "no es menor que entre los adultos, algo que he visto de cerca y en gente de mi entorno. Lo peor es llegar a la humillación, porque luego viene la ira y no existe diferencia entre lo que está bien y lo que está mal".

Las novelas ganadoras llegarán a las librerías el próximo mes de marzo en papel y en ebook en las cuatro lenguas oficiales, así como en braille.

Los premios Edebé, creados hace 31 años con el objetivo de "apoyar y divulgar la literatura infantil y juvenil", los han ganado desde Carlos Ruiz Zafón, en 1993, a otros autores como César Marroquí, Maite Carranza, Elia Barceló, David Cirici, Gabriel Janer Manila, Care Santos, Andreu Martín, Juan Madrid, Agustín Fernández Paz, Jordi Sierra i Fabra o Fina Casalderrey.