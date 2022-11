Adele corrige a sus fans para dejar claro cómo se pronuncia su nombre: no es como se lee

Adele es una de las cantantes más famosas y reconocidas del pop actual. La intérprete arrasó la listas de éxitos de todo el mundo con 'Rolling in the Deep' en 2011 y, desde entonces, no ha dejado de triunfar. Entre disco y disco, la artista ha hecho algún que otro parón para dedicarse a su familia, pero ya cuenta con cuatro álbumes de estudio: '19', '21', '25'y '30'. Esto no ha sido un problema para la artista, ya que su éxito se ha mantenido a pesar del paso de los años.

En 2021, Adele marcó su regreso a la música con el lanzamiento de '30'. Como consecuencia, ha vuelto a ser activa en todas las plataformas y ha vuelto a organizar encuentros con algunos de sus fans. Concretamente, la cantante hizo uno para presentar sus últimas canciones. De paso, respondió a algunas de sus preguntas.

Durante el encuentro titulado 'Happy Hour with Adele', el que se transmitió en YouTube como una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, la intérprete se mostró muy sincera y respondió a cada una de las cuestiones. Entre ellas, la artista destacó las pregunta de uno de sus fans, pero no fue por su contenido sino porque fue de los pocos que pronunció su nombre correctamente.









Estreno del videoclip 'I Drink Wine'

Según conto Adele en la CNN, muchas personas se refieren a ella como "A-del", pronunciando su nombre tal cual se lee. No obstante, la cantante ha sorprendido al revelar que no es así y que se dice 'A-deil'. Es por esto por lo que mucho se han dado cuenta que llevan mucho tiempo refiriéndose erróneamente a la famosa cantante.

La artista británica, que fue galardonada tanto con Grammy, Emmy y Oscar, llevó a cabo este evento para anunciar su nueva gira tras el lanzamiento de '30'. En especial, la artista quiso anunciar los nuevos conciertos que llevará a cabo en 'Las Vegas', además de presentar el nuevo videoclip que sacará de su nuevo disco. Esta vez, se ha decantado por poner imagen a 'I Drink Wine'.

Esto se debe a que Adele tuvo que cancelar los conciertos que tenía en Las Vegas este verano, con tan solo un mes de antelación, por "retrasos en las entregas y contagios de COVID". Por ello, la artista definió este momento con el "peor momento" de su carrera. A pesar de ello, unos meses después, Adele confesó en una entrevista para la revista Elle que esta anulación fue provocada por las diferencias artísticas con los organizadores del evento.