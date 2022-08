El actor Tom Holland, Spiderman, abandona las redes sociales por salud mental: “Me quedo atrapado”

El actor británico Tom Holland, protagonista de'Spider-Man: no way home', ha anunciado que abandona las redes sociales para ocuparse de su "salud mental".



En un video publicado en su cuenta de Instagram, de unos tres minutos de duración, la estrella de cine, de 26 años, anuncia que ha eliminado de todos sus dispositivos sus perfiles en esta red y en Twitter.



El actor, que había estado ausente de la redes durante varias semanas, hizo esta incursión momentánea en Internet para señalar que las redes sociales perjudicaban su salud mental, especialmente cuando lee cosas sobre él en ellas.



"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores", dijo en su mensaje.









También ha explicado sus millones de seguidores que se queda "atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación".



El actor, cantante y bailarín inició su carrera teatral encarnando al protagonista de Billy Elliot en la adaptación teatral y debutó en el cine con la película 'Lo imposible' del español Juan Antonio Bayona antes de convertirse en una estrella de Hollywood tras encarnar el papel de Spider-Man.