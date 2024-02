Aaron Johnson apuesta por la espontaneidad en su primera exposición individual en España

El artista estadounidense Aaron Johnson se ha enfrentado al lienzo en blanco sin un plan preconcebido en las dieciséis obras que componen su primera exposición individual en España, que se inaugura este viernes en el centro de cultura contemporánea La Térmica de Málaga.

Como ha explicado Johnson en la presentación, las manchas luminiscentes que protagonizan sus obras son "el resultado del fluir de la pintura sobre el lienzo", una técnica que comenzó en 2018, después de una etapa anterior más compleja en la que empleaba más capas de pintura.

Trabaja en el suelo, con lienzos en bruto que no tienen imprimación, por lo que absorben muy bien las pinturas acrílicas que usa, en lo que considera una "técnica de descubrimiento, sin una idea previa ni un boceto, y basada en la acción y la reacción".

Además de las dieciséis pinturas, en La Térmica se muestra un vídeo que resume una jornada de trabajo de ocho horas, y en el que se observa "cómo se transforma el cuadro" durante su creación.

Según Johnson, permite "que el propio cuadro vaya evolucionando solo" hasta un momento en el que sabe lo que quiere plasmar, ya que "no tiene una idea preconcebida" y es el lienzo el que le "lleva donde quiere".

Las obras de esta exposición aluden asimismo "a una conciencia colectiva que revela la interconexión entre los seres contrapuesta al individualismo", apunta el artista.

El título de la muestra, 'We are made of stardust' ('Estamos hechos de polvo de estrellas'), parte de la frase del astrónomo Carl Sagan, que según Johnson "está basada en el hecho científico de que todos los seres humanos y todas las criaturas vivas provienen de partículas de estrellas que se fusionaron para crear lo que hay actualmente".

A partir de ese hecho, el artista estadounidense aporta la visión de que "nuestro paso por el mundo es finito", lo que le abre la posibilidad de reflexionar "sobre nuestras limitaciones y nuestra finitud".

Respecto a sus influencias, Johnson las sitúa en pintores de los años 60 que "trabajaban con pinturas muy fluidas y de gran colorido" o el expresionismo abstracto y la pintura de acción de Jackson Pollock, aunque el estadounidense se decanta por lo figurativo en sus obras.

Aaron Johnson vivió y trabajó en Nueva York en las últimas décadas, aunque actualmente reside en Los Ángeles, y su obra forma parte de colecciones como las del Museo de Arte Moderno de Nueva York o la Fundación Weisman de Los Ángeles.