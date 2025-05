La clave por la que las personas mayores son más felices que las jóvenes: un experto confirma el dato que afecta en la felicidad

Publicado el 28 may 2025, 17:29

El doctor José Viña, catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia y reconocido experto en longevidad, sostiene que las personas mayores, cuando gozan de buena salud, tienden a ser más felices que los jóvenes. Según explica en una entrevista con Infosalus, los adultos mayores suelen tener una comprensión más clara de su lugar en el mundo, lo que les proporciona una mayor estabilidad emocional y una profunda satisfacción personal.

Para Viña, es un error considerar que las personas mayores son una carga para la sociedad. Muy al contrario, afirma que aportan valores fundamentales como la tolerancia, el entendimiento, la experiencia y el equilibrio emocional en el seno familiar y social.

Fragilidad y dependencia

Sin embargo, el especialista advierte que el envejecimiento no saludable puede llevar a estados de fragilidad y dependencia. La fragilidad es un síndrome geriátrico caracterizado por una disminución de las reservas biológicas del organismo, lo que aumenta la vulnerabilidad ante cualquier factor estresante, incluso los más leves.

Los signos comunes de la fragilidad incluyen la pérdida involuntaria de peso, la debilidad muscular, la fatiga, la lentitud al caminar y una sensación general de agotamiento. Este deterioro puede progresar a la dependencia, en la que la persona requiere ayuda constante para realizar tareas cotidianas como vestirse, asearse o incluso alimentarse.

Un grupo de gente mayor

Un problema social y económico

En España, se estima que el 30% de la población mayor de 65 años vive en situación de dependencia. Este dato no solo representa una preocupación social, sino también económica, ya que genera un gasto anual estimado en 18.000 millones de euros, sin contar el impacto emocional que conlleva tanto para los propios mayores como para sus familias.

Para prevenir la fragilidad, el doctor Viña destaca el ejercicio físico como una herramienta esencial. La práctica regular de actividad física, incluso de intensidad moderada, contribuye a preservar la masa muscular, mejorar el equilibrio y mantener la autonomía durante más años.

Además, recomienda adoptar un estilo de vida activo y saludable en todas las etapas de la vida, no solo en la vejez. Esto incluye una alimentación equilibrada, descanso adecuado y la participación social activa.

ACTITUD POSITIVA Y PRÓPOSITO DE VIDA

Otros expertos en envejecimiento, como el doctor Manuel de la Peña, coinciden en que una actitud positiva ante la vida también es crucial para la longevidad saludable. Actividades como bailar, cantar, socializar o escuchar música generan placer y ayudan a mantener elevados los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores relacionados con la felicidad.

Tener un propósito vital, incluso en edades avanzadas, favorece la salud mental, reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y mejora significativamente la calidad de vida.

Envejecer con alefría es posible

En definitiva, como resume el doctor Viña, “cuidarse no es ser egoísta, es ser altruista”. Mantener una buena salud en la vejez no solo beneficia a quien la practica, sino también a su entorno. El envejecimiento saludable y feliz no solo es posible, sino que depende en gran medida de decisiones personales y de políticas sociales que promuevan el bienestar a lo largo de toda la vida.