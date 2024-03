Pilar G.Muñiz: "El caso Koldo ha solapado toda la polémica de la Ley de Amnistía"

Desde que estalló hace dos semanas, el caso Koldo ha solapado toda la polémica de la ley de amnistía. Quizás entonces alguien respirara aliviado dentro del PSOE pensando que por fin se rebajaba la presión en la negociación con Puigdemont. Si fue así, poco le duró el alivio porque las sospechas del caso Koldo están haciendo estragos en los socialistas. Hasta tal punto que ahora parece que es la Amnistía, con toda su polémica, es la que viene a solapar el caso Koldo. Quien lo iba a decir.

Pedro Sánchez retoma su arriesgada apuesta con Puigdemont. Y lo hace prometiendo más todavía. En su viaje a Brasil ha dicho que acepta cambios en la ley de amnistía para dar "más garantías" ante las "dudas" de Junts.

Aquí hay que recordar que los indepedentistas ya tumbaron el primer trámite de la Ley hace apenas un mes porque no se aceptaron sus enmiendas y Puigdemont ordenó votar en contra. Quería y quiere la garantía de que no se le van a pedir cuentas por nada. Ni por una multa de aparcamiento, vaya. El PSOE se quedó en aquel pleno con la boca abierta. En aquel momento en la Sexta, le preguntaron a Pedro Sánchez si iba a modificar la Ley para que Puigdemont y los suyos dieran el SÍ quiero. Y Sánchez dijo que no, que no cambiaría nada porque era el momento de la firmeza.

Parece que la firmeza ha durado más o menos un mes. Justo hasta que mañana se reúna de nuevo la Comisión en el Congreso para dar luz verde al nuevo texto acordado con los independentistas. De hecho es inminente que se anuncie algún tipo de acuerdo porque siguen negociando hasta el último minuto.

Una vez que salga de esa Comisión, la casi nueva Ley de Amnistía, se llevará otra vez al Congreso para que se vuelva a votar y ya veremos lo que pasa.

Eso será noticia pero siempre con permiso del caso Koldo, un caso que se ha convertido en una auténtica caja de sorpresas donde cada día aparece algún detalle nuevo. Hubo un tiempo en el que al PSOE le costaba hablar de la Amnistía y hoy están deseando hablar de ella como un éxito del que el gobierno necesita presumir.

Sinceramente, no sé como acabará el caso Koldo ni que consecuencias tendrá para el PSOE, pero las consecuencias de la Amnistía para los independentistas también son impredecibles y esas pueden acabar afectándonos a todos