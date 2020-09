Boletín de noticias de COPE del 29 de septiembre de 2020 a las 16.00 horas

El Gobierno trata de dejar atrás el ataque orquestado desde sus propias filas contra el Rey Felipe VI. Ahora bien, carga la responsabilidad de la polémica suscitada por la ausencia en Barcelona del Rey sobre las espaldas de Carlos Lesmes y hasta ha acusado al PP de tratar de patrimonializar la institución. En Segovia, un hombre ha sido detenido después de irrumpir en casa de su ex mujer y apuñalar a la actual pareja de ella.Todavía no ha trascendido su estado. No constan denuncias previas contra el presunto autor de las agresiones.