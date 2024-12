Sánchez dispuesto a reunirse con Puigdemont en Bruselas: Cuándo, por qué y cómo

Pedro Sánchez está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Bruselas. Entretanto, el PP le recuerda que hace un año que no mantiene ningún contacto con Feijóo y que ellos “acudirían a la Moncloa, igual que han hecho siempre que les han llamado, pero solo para hablar de políticas de Estado que mejoren la vida de los españoles y no para tapar los casos de corrupción que le acorralan”

En el Partido Popular creen que va a ser una espera baldía, porque Pedro Sánchez llamará antes a Puigdemont para hacerse un selfie en Bruselas que a Feijóo para hablar de temas de Estado.

Porque esa es la premisa que imponen en la dirección del PP: acudir a Moncloa para negociar bajadas de impuestos, dicen a COPE, o pactar esas iniciativas que hasta ahora solo pueden sacar adelante con el apoyo del bloque de derecha en el que se incluye a VOX PNV o Junts, según ha explicado la redactora de COPE, Maribel Sánchez.

Y es que esa es precisamente la intención que hay detrás de esta reunión con Puigdemont y que reconocen en el PSOE: Calmar a los independentistas y que dejen de apoyar a Feijóo el Parlamento antes de que esa inestabilidad derroque al gobierno.

No es la primera vez que se le promete una reunión, pero sí que es cierto que la tensión nunca había sido tan alta como en estos momentos en los que el prófugo teme que sigan dándole largas y se quede sin amnistía.

EFE Puigdemont preside reunión de Junts en Bruselas

Sánchez no condiciona ver a Puigdemont a que sea amnistiado previamente

Sánchez, no supedita la reunión que está dispuesto a mantener con el líder de Junts, Carles Puigdemont, a que este sea amnistiado previamente.

Así lo ha expresado este lunes durante su comparecencia para hacer balance del año político y económico, en la que reafirmó su intención de dialogar tanto con Puigdemont como con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Este mes ya había reiterado su disposición a reunirse con el expresidente Puigdemont y con el recién reelegido dirigente de Esquerra para fomentar el diálogo con ambas formaciones.

Sánchez insistió este lunes en la necesidad de mirar al futuro y abordar los grandes desafíos que se presentan. "No tengo ningún problema. No sé exactamente cuándo será, pero evidentemente me reuniré con los líderes de Esquerra Republicana y Junts Per Catalunya", subrayó.

Al ser preguntado si el encuentro con Puigdemont dependería de la entrada en vigor de la ley de amnistía, Sánchez aseguró que la reunión no está condicionada a esa circunstancia.

El presidente explicó que, a su juicio, la amnistía ya tiene efectos políticos desde su aprobación en las Cortes, aunque el Tribunal Constitucional aún deba resolver los recursos presentados por otras instituciones. "Políticamente, esa amnistía ya se está aplicando, incluso por el Partido Popular, que vota conjuntamente con Junts y presume de ello", añadió.