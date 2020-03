Juan, español en México:"Las empresas se están adelantando al gobierno de López Obrador"

Carmen y Juan se casaron el pasado 22 de febrero. Tras su luna de miel este joven matrimonio español empezó una nueva vida en San Luis de Potosí, en México, ciudad en la que él ha encontrado trabajo. Su llegada al país ha coincidido con el estallido de la crisis del coronavirus. Con una importante diferencia respecto a España: allí se informa poco y cuando se hace es para quitarle importancia.

Carmen contaba a COPE cómo están viviendo todo. "La primera semana, cuando llegamos aquí, sobre el coronavirus no tuvimos ninguna noticia. En teoría no había ningún caso ni ninguna alarma social. Pero ya la segunda semana a pesar de que el Gobierno no había dicho nada ni había noticias relevantes empezamos a oír a amigos nuestros decir que había algún caso. Y ya a lo largo de esta última semana que hemos estado aquí ya hemos conocido que hay bastantes más casos. Hay mucha desinformación aquí sobre el coronavirus. No hay apenas noticias y si las hay te encuentras primero con gente que dice una cosa y luego gente que dice la contraria".

Su marido Juan cree que las empresas tanto nacionales como extranjeras presentes en el país ya se están anticipando a todo. "Todas las grandes empresas del sector del automovilismo, constructoras tipo GM o Volkswagen están reduciendo su producción o incluso cerrando las fábricas algunos días. Y grandes empresas como Valeo o Faurecia están fomentando el teletrabajo y evitando que el personal vaya a las fábricas. Es un poco de contraste el que no haya medidas por parte del presidente y luego las grandes empresas estén en la situación en la que están".

Por lo que pueda pasar y viendo las informaciones que les llegan del resto del mundo este matrimonio ha empezado a tomar medidas por su cuenta. "Por lo pronto hemos empezado a evitar lugares públicos, a extremar la higiene. No sabemos lo que puede pasar de aquí a una semana".