Pepe Moral: “Esta Feria será un punto de inflexión en mi carrera”

Tres orejas. Una en la preferia a un toro de Las Ramblas y dos más en la corrida de Miura que cerraba el ciclo sevillano. Pepe Moral ha sido, por méritos propios, uno de los nombres propios de la Feria de Abril 2018.

Sobre todo en la corrida de Miura, donde se quedó muy cerca de haber abierto la Puerta del Príncipe. “Fue una pena porque lo tuve muy cerca. Es la tercera vez en cuatro años que me quedo a punto de conseguir esas tres orejas”, confesó el torero de Los Palacios en El Albero.

“Antes me enfadaba más, ahora me lo tomo con más tranquilidad”, continuó explicando Pepe Moral. “Me quedo con las sensaciones que tuve y cómo estuvo la afición de Sevilla conmigo. Creo que esta Feria será un punto de inflexión en mi carrera”

Sobre su mano a mano con Manuel Escribano ante los toros de Miura, Moral relató en COPE que “era una tarde en la que el público quería vernos. Yo tuve suerte, me salió una tarde bonita, pude torear despacio a mis dos primeros toros, los maté bien… la pena fue la Puerta del Príncipe”.

"Ha sido una feria muy redonda y me va a dar oxígeno para este año"

Sobre la decisión del palco de no concederle las dos orejas en su segundo toro de Miura, el torero confesaba con humilidad que “también soy aficionado y después de ver a El Juli cuajar al toro de Garcigrande o las dos orejas de Manzanares a un toro de Cuvillo, y yo torear uno de Miura, comprendo que la embestida de este toro no es igual. Y quizá la presidencia no vio una faena tan rotunda como esas para que la mía fuera de dos orejas".

Pepe Moral ha demostrado este año en Sevilla que sabe torear tan bien a cualquier tipo de toro. “Al toro de Las Ramblas le pude torear muy despacio con la mano izquierda. Y con los de Miura intenté interpretar el toreo de la misma manera. A los que dicen que me puedo encasillar, les digo que paso el mismo miedo con un toro y con otro”, finalizó Pepe Moral.