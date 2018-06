Facebook recopila datos de cualquiera, tenga o no cuenta

Si navegas por Internet, hay una elevadísima probablidad de que Facebook esté recopilando tus datos de navegación. ¿Por qué? Muy sencillo: cada día más webs integran botones de "Me gusta" y "Compartir" en sus publicaciones. Dichas webs están enviando tu información a Facebook, y la red social usa esto para crear filtros de mayor calidad para mostrarte anuncios acorde a tus intereses.



Esto lo ha reconocido el propio Mark Zuckerberg, quien en una enorme carta de 229 páginas reconoce (y sin arrepentirse) que Facebook recopila información de cualquiera que entre en las webs con esos botones: "Cuando los usuarios visitan aplicaciones o sitios web que incluyen nuestras tecnologías, como el botón 'Me gusta', nuestros servidores registran automáticamente datos del navegador o la aplicación: "Si un dispositivo o usuario particular visitó el sitio web o la aplicación, así como información adicional que el editor de la aplicación decida compartir con Facebook sobre las actividades de la persona".



Facebook no se encuentra en su mejor momento, con una junta directiva que ha expresado sus deseos de expulsarle. En España la OCU ha exijido una compensación económica para todos los usuarios de la red social que ascendería a los 5.000 millones de euros.



La red social más grande del mundo se encuentra yendo de escándalo a escándalo tras el gigantesco asunto de Cambridge Analytica, por el que el mismo fundador tuvo que ir al Senado de los EEUU a responder preguntas de los dirigentes políticos. En todo caso, y a pesar de la gran fuga de usuarios, sigue siendo la más utilizada y, además, la mayor plataforma de vídeos online, por encima incluso de YouTube.