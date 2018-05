'Patrulla Águila': "Hacemos de marca España por donde vamos, representando al ejército y al país"

La Patrulla Águila es el equipo de vuelo acrobático por excelencia del Ejército del Aire, creado en 1985. Está formado por siete pilotos titulares, un jefe que coordina todas las acciones desde tierra y normalmente dos o tres pilotos reservas que se dedican a otras tareas, que son necesarias y se realizan también desde tierra. Son pilotos de caza destinados en San Javier como profesores de vuelo, su misión principal. Tienen una experiencia de, al menos, mil horas en el aire y compaginan las clases con las acrobacias, algo que en pretemporada, entre enero y abril, les requiere un sacrificio añadido. Su misión es representar a España y al Ejército del Aire en eventos, mostrando con orgullo los colores de la bandera nacional.

En 'La Tarde' hemos hablado con tres de los comandantes de la Patrulla, en primer lugar comandante jefe Juan Manuel García Mora: "Hacemos de marca España por donde vamos, representando al ejército y al país. El avión es de fabricación española y es una forma de fomentar el espíritu aeronáutico, demostrar todo el entrenamiento, y sobre todo representar a España".

Junto a él han estado el comandante Rubén Pérez González: "Es un orgullo pertenecer a este grupo, sobre todo por los valores que representa y transmitir los valores de trabajo en equipo, disciplina. La verdad que es un orgullo". Y por último, la capitán Rosa García-Malea: "Yo soy profesora de vuelo, depende de lo que me asignen, doy clase de simulación y navegación. Hay otra chica que es reserva. Estoy acostumbrada, somos un equipo y no hay diferenciación".