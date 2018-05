La hermana Carmen es una cordobesa que lleva más de 30 años ayudando a las mujeres de Mali. Concretamente en su casa, donde se forman empleadas huérfanas, chicas si nrecurso, chicas de la prostitución, para que puedan salir con un empleo, y de esta forma reestructurar su vida. Aproximadamente salen 100 mujeres al mes con un empleo garantizado de su casa. Un milagro para tratarse de uno de los países más pobres del mundo.

"Intentamos coordinar los trabajos de todos los sitios, para que las chicas no acaben prostituyéndose en Bamako"

Ángel Expósito estuvo con ella en el centro donde se forman estas chicas: "Intentamos coordinar los trabajos de todos los sitios, para que las chicas no acaben prostituyéndose en Bamako. Lo mismo que estamos nosotros para traerlas para aquí, llevan a chicos y chicas a prostituirse. De aproximadamente 11 y 14 años. Por eso muchas veces nosotros decimos que no cogemos menores de 18, pero al final no podemos dejarlas ahí".

Dentro del centro también hay un pequeño hueco para los hijos de las mujeres: "Hace unos años vimos que las chicas faltaban mucho a clase, uno de nuestros objetivos era ver porque faltaban a clase. Y al final descubrimos que era porque se tenían que quedar con sus niños, porque no tienen a quien dejárselos. Entonces aquí a parte de formarse dejan a los niños con nosotros mientras aprenden".

ESCUCHA AQUÍ EL REPORTAJE COMPLETO | La hermana Carmen en 'La Tarde'

Al final la hermana Carmen quiso dejar un último mensaje: "Pido que seáis muy auténticos, porque ganaréis para vosotros mismos y haremos ese mundo que todo el mundo quiere, esa es mi petición más profunda. Luego creer es muy importante, y aunque hay bandidos que no son honestos la mayoría lo son, y las personas cuando hacemos el bien, recibimos el 100 %".