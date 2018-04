El mensaje de la Guardia Civil que ha hecho subir la temperatura en Twitter

La respuesta más repetida al siguiente mensaje en Twitter de la Guardia Civil ha sido la siguiente: "¡cómo está el cuerpo!":

Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a ti



Trabajamos por tu libertad y seguridad



Si nos necesitas llama�� 062 pic.twitter.com/SxkA9JgG3m — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 de abril de 2018

El cuerpo... el 062 está petao �������� — Ana Betancor (@AnaBetancorR) 16 de abril de 2018

Este tuit de la Benemérita tiene, de momento, casi 12.000 "me gusta" y más de 3.000 retuits, además de más de 1.400 respuestas. En el tramo informativo de 'Tiempo de Juego', el teniente coronel jefe de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS), Fernando Cubillo, ha instado a quedarse con el contenido del mensaje: "Deberíamos quedarnos, creo, con el contenido: “somos como tú, somos uno más, solo que nos dedicamos a esto específicamente. Es el mensaje que tratamos de dar desde nuestras redes".

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA ORIS, FERNANDO CUBILLO, EN EL TRAMO INFORMATIVO DE 'TIEMPO DE JUEGO'

Además, Cubillo ha aclarado las dudas sobre si el de la fotografía es un agente real de la Guardia Civil o un modelo: "Sí que aseguro que lo es -un agente-, que además de tener genética, ha cuidado muy bien su físico".

En cuanto a su trabajo en redes sociales tras una cuenta que acumula más de 1,2 millones de seguidores, el teniente coronel ha explicado "lo que interesa es que llegue el mensaje. Primero hay que hablar en el mismo lenguaje que se habla en redes sociales, con la misma frescura, y sobre todo buscando la interacción: que me pregunten, que me contesten, que me critiquen. De alguna manera tenemos que crear esa comunicación directa que siempre ha tenido la guardia civil, con ese pequeño puesto donde el guardia conocía a todos los ciudadanos del pueblo donde estaba… Ahora el boca a boca es el tuit a tuit", ha señalado.

Una labor importante de este cuerpo es el de combatir las noticias falsas y los bulos. "Parte de nuestra misión es dar seguridad subjetiva: además de que el ciudadano esté seguro, lo sienta. Estas noticias falsas buscan generar inseguridad y miedo", ha indicado Cubillo.

Otra de sus funciones en redes sociales es que la sociedad sienta como cercana esta institución. Por ello, el teniente coronel jefe de la ORIS, ha dicho que "tenemos valorado con herramientas de métrica que una buena imagen potencia más de un 40% la interaccíon de un tuit. Tratamos de acercarnos y de que se nos vea. A veces hay visiones muy particulares de lo que podemos hacer. A lo mejor la gente de grandes ciudades piensa que solo nos ceñimos a pequeños pueblos o a la seguridad de las carreteras, y hacemos muchísimas más cosas. Tenemos una herramienta que nos permite hacer esto y de manera fácil y visual", ha asegurado.