Laura Otón gana el premio “Lolo” de periodismo

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, UCIP-E, ha hecho entrega este lunes a Laura Otón, redactora de la Cadena COPE, del Premio “Lolo” de periodismo en su IX edición, en atención a su notable trayectoria periodística y su compromiso con buscar historias de vida que ponen a la persona y su dignidad como protagonista. El galardón que concede anualmente la Unión Católica de informadores y periodistas de España (UCIPE) lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, primer periodista laico beatificado, y busca reconocer la excelente trayectoria de periodistas jóvenes comprometidos con los valores cristianos en su profesión. Presidió la entrega del premio Monseñor Ginés García Beltrán, nuevo obispo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, quien estuvo acompañado por Rafael Ortega, Presidente de la UCIPE, y Álvaro de la Torre, Secretario General, así como numerosos miembros de la Junta Directiva y socios de la entidad. La entrega del premio se ha llevado a cabo con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El acto estuvo precedido por una eucaristía en la parroquia de San Juan de Ávila en Móstoles, retransmitida por TVE y presidida por Monseñor Ginés García, y concelebrada, entre otros, por José Gabriel Vera, director de medios de la Conferencia Episcopal y Rafael Higueras, sacerdote encargado de la causa de canonización de Manuel Lozano Garrido, “Lolo”.

El jurado de UCIPE valoró en Laura Otón sus 20 años de dedicación al periodismo, y su esfuerzo por encontrar el rostro humano de la actualidad, desde el respeto por la persona, en cada uno de los reportajes radiofónicos que realiza. En el acta de concesión del premio, a la que dio lectura el Secretario General de UCIPE, Álvaro de la Torre, se destaca también de Laura Otón su intensa actividad en las redes sociales, como vehículo de información pero también de evangelización, dando a conocer la labor social de la Iglesia y también su Doctrina Social. Se destacó de la premiada su compromiso con los valores evangélicos, y su defensa de la vida y la familia, como se muestra en su blog “Laura Otón on life”. La galardonada acredita una dilatada carrera en diversos medios (ABC, Europa Press, Cadena 100), para incoporarse a COPE en 2007 como redactora de Fin de semana, y después en los Servicios Informativos, donde ha desarrollado su trabajo como Jefa de Política o Editora de Informativos. Desde 2014 elabora reportajes para los diferentes programas de la cadena. Laura Otón está preparando también su doctorado en Comunicación Social en la Universidad San Pablo-CEU, está casada y es madre de dos hijas, y ya fue premiada en 2016 por la Fundación Grupo Norte contra la Violencia de Género, por diferentes reportajes emitidos en COPE sobre esta lacra social.

Laura Otón, tras recoger el galardón, se manifestó muy agradecida, y dijo no saber si merecía este premio, aunque dijo emocionada a los congregados que “me habéis puesto en la tarea de merecerlo aún más”. Explicó que la concesión de este premio le había servido para acercarse más a la figura de Manuel Lozano, “Lolo”, primer periodista laico beatificado. Laura recordó algunas de las ideas que figuran en los artículos de “Lolo”, y dijo que varias de ellas tienen plena vigencia. Asimiló “los misterios de dolor” que Lolo aplicaba a ciertas realidades, a muchas situaciones que hoy en día se viven en las redes sociales, llamando por ello a que sea terreno de evangelización y de verdad. Laura Otón animó a los presentes, desde su experiencia personal, a dejarse hacer por la voluntad de Dios sin reticencias: “cuando he puesto a Dios en el centro de todo, se han visto frutos como estos”, refiriéndose a su trayectoria periodística y este premio. Quiso agradecer mucho a la Cadena COPE la oportunidad vital y profesional que le ha dado para entregarse así al periodismo vivido en clave humana: “¿Es fácil ser periodista? Es apasionante, pero difícil. Aunque en COPE tenemos mucha suerte porque hay sensibilidad por todo esto”.

Monseñor Ginés García Beltrán dirigió también unas palabras a la premiada y a todos los presentes. Se congratuló por haber podido premiar a una feligresa de su nueva diócesis de Getafe, y reflexionó sobre la figura de Lolo: “un hombre de salud débil, pero grande de alma”, al que habría que estudiar más y conocer mejor. Monseñor García Beltrán puso en valor sobre la premiada que “hace un periodismo muy católico: le pone rostro a la noticia, a la información… eso es muy evangélico”. El nuevo obispo de Getafe recordó que los comunicadores cristianos no hablamos en abstracto, hablamos de la realidad y de las personas. “Eso también es encarnación”, recordó el obispo, pidiendo que la comunicación de los periodistas sea una “comunicación encarnada, que ponga rostro, humanice, y divinice”. Monseñor García Beltrán no quiso terminar sin hacer una felicitación a la Cadena COPE, y expresó que si no existiera esta cadena de radio, “habría que inventarla”, por todo el bien que hace, y por cómo anima a toda la gente de fe: “esa es la misión, hablar el lenguaje nuevo del Evangelio”. El obispo de Getafe, que también preside la comisión episcopal de Medios de Comunicación Social, había recordado antes de la entrega del premio, en la homilía de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, que los periodistas han de “hablar el lenguaje de la verdad”, frente a la difusión interesada de noticias falsas que dividen y causan conflictos. Al periodista, recordó monseñor García Beltrán, le tiene que importar la verdad, y debe sentir la comunicación como don de Dios. Tuvo palabras también de agradecimiento a tantos periodistas que arriesgan su vida o la han perdido por informar de la verdad: “vivamos en la verdad, que nos hace libres”

La familia de Laura Martínez Otón, en especial su marido y sus dos hijas, así como sus padres, arroparon a la premiada en esta jornada para el recuerdo. También estuvieron presentes en la entrega del premio, entre otros, periodistas de Cope como José Luis Pérez y miembros destacados de la UCIPE como José María Legorburu, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad CEU-San Pablo, Rafael Miner, Carlos Chevalier, Manuel Cruz, y José Gabriel Vera, director de medios de comunicación en la Conferencia Episcopal.