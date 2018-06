La Generalitat reabre seis de sus "embajadas" y pone al frente de Bruselas a una fugada

El Govern ha acordado hoy la reapertura de seis delegaciones en el extranjero -Suiza, Alemania, R.Unido, Italia, Francia y EEUU- y refuerza la actividad de la única que no se cerró con el 155, la de Bruselas, con la exconsellera Meritxell Serret, imputada por el juez Pablo Llarena, al frente. Después de la reunión del Consell Executiu, el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha anunciado el decreto de apertura de estas seis delegaciones que tenía la Generalitat antes de la pasada legislatura y que fueron cerradas por el anterior Gobierno del PP en aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Lo que haremos es actuar en el exterior con todas las consecuencias, sentidos y responsabilidad", ha subrayado Maragall.

El conseller también ha aseverado que se están realizando los trámites para crear en las próximas semanas la séptima delegación, en los "países nórdicos". Más adelante, "paso a paso pero sin parar", ha detallado, se abrirán otras en Portugal, en los Balcanes o en el norte de África, hasta que haya "bastantes más" de las que había antes del pasado octubre, cuando el Govern de Carles Puigdemont fue cesado.

En cuanto al nombramiento de Serret, ha defendido que "será la mejor delegada del Govern que ha habido en Bruselas" y ha negado que su nombramiento se deba a una "operación de rescate": "Los hechos desmentirán esta hipótesis", ha zanjado. Serret (Vallfogona de Balaguer 1975), es licenciada en Políticas, tiene un posgrado en dirección de empresas, habla catalán, castellano, inglés y francés, y su trayectoria ha estado vinculada al mundo rural. Trabajó en Unió de Pagesos (1997-2006) y como consellera de Agricultura hasta su cese el pasado otoño, tras el cual huyó a Bélgica y meses después, en enero, abandonó el acta de diputada en el Parlament.

Serret releva al anterior delegado en Bruselas cesado también en otoño, Amadeu Altafaj, quien antes de recalar en la Generalitat fue portavoz comunitario y jefe de gabinete de Olli Rehn cuando era comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Maragall, al ser preguntado por los criterios que han seguido para situar a Serret al frente de la delegación, ha señalado que "es una persona con capacidad y responsabilidad que tiene una evidente disponibilidad" para ocupar el cargo.

Además, ha argumentado que su experiencia al frente de la consellería de Agricultura durante el anterior Govern prueba que "es capaz de ostentar puestos de responsabilidad", como "cualquier persona que haya sido consellera de Govern": "Llega con una acreditación no sólo suficiente sino notable", ha zanjado. A su vez, ha señalado que la "política agrícola europea" es un "elemento clave" que incide directamente sobre la acción exterior del Govern y, en este sentido, ha destacado la experiencia de Serret al frente del Departamento en el anterior ejecutivo de la Generalitat.

En paralelo al nombramiento de Serret, el Govern ha "restituido" en sus anteriores cargos a los delegados en Suiza (Manuel Manonelles), Alemania (Marie Kapretz), Reino Unido e Irlanda (Sergi Marcén) e Italia (Luca Bellizzi), a la espera de designar a los representantes en EEUU y Francia. Asimismo, el que fuera delegado del Govern en París durante la anterior etapa, Martí Anglada, ocupará la delegación de los países nórdicos, aún no constituida, según ha avanzado Maragall. El conseller ha detallado que se ha ofrecido "restituir" en sus cargos a los que fueron cesado por el 155 y ha remarcado en este sentido que "si no están es porque ellos han acabado optando por esta no presencia".