Albiol culpa a Rivera de la moción de censura de Sánchez

Pese a que Ciudadanos va a ser el único grupo, junto al PP, que vote en contra de la moción de censura de Pedro Sánchez, el dirigente catalán Xavier García Albiol ha arremetido duramente contra Albert Rivera y le ha culpado de la estrategia que va a quitar a Rajoy de la Moncloa.

Albiol ha escrito este viernes un tuit en el que aseguraba: "Albert_Rivera es, posiblemente, el gran responsable de lo que ocurra hoy en el Congreso. Las prisas de él mismo y la de sus "apoyos" por llegar a la Moncloa nos han arrastrado a una situación límite. Otros simplemente han aprovechado la carambola y torpeza de este señor". El tuit incluía una imagen del líder de Ciudadanos riendo.

Apenas instantes después, Albiol ha decidido eliminar su tuit. "He eliminado el tuit anterior sobre el papel jugado por Cs durante esta semana. He visto que empezaba a generar un debate que con toda seguridad hoy no es el mejor día. Tiempo habrá", ha escrito.

He eliminado el twitt anterior sobre el papel jugado por Cs durante esta semana. He visto que empezaba a generar un debate que con toda seguridad hoy no es el mejor día. Tiempo habrá.0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 1 de junio de 2018

El presidente de Ciudadanos advirtió ayer a Sánchez durante del debate de la mocuión de censura de que "no se equivoque de adversario", que es el separatismo y el populismo, los que van a apoyar la moción, y no el constitucionalismo en el que se inscribe el partido naranja. Rivera aseguró que su partido va a votar que no a la iniciativa para que Sánchez sea presidente porque supone votar que no a quienes quieren "liquidar" este país. Además, afirmó que Ciudadanos hará oposición a quienes pretenden "sacar tajada de la debilidad" del Gobierno que constituiría Sánchez con los independentistas.