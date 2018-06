Puede que estés buscando ya viaje para estas vacaciones. Te proponemos uno que posiblemente sea el viaje más complicado y apasionante de todos. El destino, bien merece la pena, porque se trata de ver crecer a tu hijo de una forma sana y feliz a través de un viaje. ‘El viaje de tu vida’ es el título del tercer libro de la prestigiosa y mediática pediatra Lucía Galán. 'Lo mejor de nuestras vidas' y 'Eres una madre maravillosa' fueron sus anteriores trabajos como escritora. Además, su blog luciamipediatra.com ha superado ya los 15 millones de visitas. Ahora en este nuevo trabajo, 'El viaje de tu vida', de Ediciones Planeta, nos adentra en el proceso de convertirse en madre o en padre, uno de los momentos más dulces de toda la vida. El problema que nos plantea esta pediatra es que con el paso del tiempo nos damos cuenta que ni nuestro hijo es perfecto, ni nuestra relación de pareja es perfecta ni nosotros mismos somos perfectos. Pero no por ello debemos preocuparnos. “El paso del tiempo es clarificador. Evolucionamos, aprendemos y crecemos pero que duda cabe que el nacimiento de un hijo genera un desgaste importante y nos convertimos en otras personas. Yo siempre digo que uno llega a conocerse de verdad cuando se convierte en padre. Ahí miras de frente a tus miedos y tu pasado, tu presente, tu futuro, todo cambia cuando tienes una persona que depende de ti, y entonces esa evolución no va al mismo ritmo que con tu pareja, pero no por ello debe ser demoledor. Lo ideal es que sea constructivo”, asegura esta pediatra en ‘La Noche de COPE’.