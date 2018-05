¿Sabes cómo servir una paella?

Históricamente la paella siempre ha sido un plato humilde, elaborado y comido en el propio campo, con productos de la huerta y todo cocinado a la leña. Es por ello que la palabra protocolo a la hora de servir puede que suene un poco exagerado, aunque existen formas bastante interesantes de comerse este plato tan rico. Por ejemplo, y aunque ya no se haga mucho, la paella tradicionalmente se ha servido al centro y cada comensal, con su cuchara, iba comiendo. Las cucharas antes eran madera, aunque con el paso de los años se han ido cambiando por cucharas de metal. Lo que está prohibido son las cucharas de plástico porque se pierde sabor. Si somos muchos, tampoco pasa nada por servirla en platos individuales. No hay por qué ofenderse, de hecho, suele ser la opción más utilizada. Eso sí, hay que servirla siempre con una paleta plana y redonda para poder rascar el socarrat, que es el arroz tostado que se queda pegado en el fondo de la paellera sin llegar a quemarse. De hecho, muchos expertos lo consideran como uno de los manjares de la paella. En cuanto a los restaurantes, lo normal es que se sirva con la ayuda de dos cucharas en una mano y un tenedor en la otra. También, por mucho que los turistas quieran comer paella de noche, es un plato con una cantidad de calorías que debe ser consumido por el día. Se puede acompañar de una buena ensalada, con productos frescos y piénsatelo dos veces antes de pedir limón. ¿El motivo? El limón suele reservarse para las paellas marineras o para las que no estén muy buenas. La paella se ha convertido en uno de los iconos de la gastronomía española. Ya sea en el campo, en tu casa o en un restaurante, ahora sabes cómo servir una de las joyas de nuestra cultura culinaria.