Trump y su esposa reciben a los Reyes de España en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, recibieron este martes a los Reyes de España a la entrada de la Casa Blanca para mantener un encuentro al término de la gira que Felipe VI y la Reina Letizia han hecho por el país.

Los Reyes de España, con casi cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto y con algunos truenos que amenazaban tormenta, llegaron a la entrada de la puerta sur del complejo residencial, donde Trump y la primera dama les esperaban ante una alfombra roja.

Los dos matrimonios se saludaron con cordialidad en medio de la lluvia antes de posar juntos ante los medios gráficos y a continuación, accedieron al interior del edificio para firmar en el libro de honor y mantener un breve encuentro en el Despacho Oval.

Es la primera ocasión en la que Trump se ve con Felipe VI, que hoy cumple su cuarto aniversario como Rey.

Felipe VI aseguró ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España se siente muy unida al pueblo estadounidense, a la vez que subrayó que ambos países comparten "el aprecio por la democracia".

Today, President Trump welcomes Their Majesties King Felipe VI and Queen Letizia of Spain to the White House. pic.twitter.com/0CjLO2kGGj