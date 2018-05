Los universitarios están abiertos al diálogo pero piden el cese de represión en Nicaragua

La Coalición Universitaria ha anunciado que está abierta a participar en el diálogo nacional que se prevé inicie el próximo miércoles con la mediación de la Iglesia para poner fin a la crisis que atraviesa Nicaragua, pero exigió al Gobierno el cese de la represión para tomar parte en el mismo. "No hemos dicho que no queremos el diálogo, sí estamos anuentes al diálogo, pero seguimos exigiendo que haya paz, que haya justicia. En este preciso momento no están todas las condiciones dadas, pero estamos trabajando para conseguirlas", dijo Víctor Cuadras, uno de los portavoces de la coalición universitaria. Esa agrupación reúne a los tres principales movimientos estudiantiles que son la cara más visible de las protestas, que han encontrado apoyo en numerosos sectores de la sociedad nicaragüense y que han dejado entre 54 y los 65 muertos, según organizaciones humanitarias.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes, anunció que el miércoles a las 10.00 hora local (16.00 GMT) dará inicio la mesa de diálogo nacional para poner fin a la crisis de Nicaragua. Brenes reiteró este lunes que la Iglesia actuará mediadora y testigo en el diálogo nacional, y manifestó que "la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares". Este mismo lunes los estudiantes universitarios denunciaron que en la madrugada al menos seis de ellos resultaron heridos de bala en un nuevo enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional que, junto con simpatizantes sandinistas, atacaron a los jóvenes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

La mesa de diálogo nacional que se prevé inicie el próximo miércoles tendrá como actores principales al Gobierno y a una representación del sector privado, la sociedad civil y los estudiantes, con la Conferencia Episcopal como mediadora. El Gobierno de Nicaragua autorizó este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita de trabajo para observar la situación en el país, uno de los principales requerimientos que habían solicitado los obispos al Gobierno para poder convocar el diálogo. Nicaragua atraviesa una crisis que cumple hoy 27 días con una cifra de muertos que oscila entre los 54 y los 65, según las organizaciones humanitarias, y con más de 500 heridos, más de 200 por impacto de bala.