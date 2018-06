Iván Duque gana las elecciones colombianas

El candidato del partido uribista Centro Democrático, Iván Duque, ha sido elegido este domingo presidente de Colombia con una votación todavía parcial de más de 9,6 millones de votos, con el 93,25 % de las mesas escrutadas. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Duque obtiene 9.673.022 votos, equivalentes al 54,28 %, mientras que Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, recibe 7.402.594 sufragios (41,54 %).

La ventaja parcial de 12,74 puntos de Duque a Petro lo hace inalcanzable porque solo falta por contabilizar el 6,75 % de las mesas.

Duque se impuso en la primera vuelta, el pasado 27 de marzo con más de 7,5 millones de votos (39,14 %), y Petro obtuvo en esa ocasión 4,8 millones de papeletas (25,08 %).

Los colegios electorales colombianos cerraron han cerrado a las 16.00 horas en este país (23.00 en España) después de ocho horas de votación para escoger al presidente que gobernará el país en el periodo 2018-2022. En total, 36.227.267 ciudadanos estaban habilitados para sufragar este domingo en 96.724 mesas instaladas en 11.233 puestos de votación en todo el país.

El Mundial roba protagonismo a los comicios

Son quizás las elecciones más polarizadas que ha vivido nunca el país al enfrentarse dos candidatos situados en las antípodas ideológicas, aunque la atención se ha centrado de los medios de comunicación y ciudadanos colombianos está centrada en el Mundial de fútbol de Rusia.

Los canales de televisión no solo no han retransmitido, como es habitual, el momento en que han votado los candidatos, sino que además, en un día en que se decide el futuro político del país, no han emitido sus noticieros del mediodía al estar su programación supeditada a los partidos de fútbol Alemania-México y Brasil-Suiza.

Por otra parte, nueve de las diez tendencias en Twitter en Colombia se refieren al campeonato del mundo de fútbol, especialmente a la sorprendente victoria de México sobre Alemania por un gol que ha emocionado a Latinoamérica y dejado a los usuarios de las redes boquiabiertos.

Colombia ha estado pendiente del fútbol aunque su país no ha jugado este domingo ni ha debutado aún. Lo hará este martes en un muy esperado duelo frente a Japón.