Albiol pide a Rivera que no "engañe" porque el 155 decaerá cuando haya Govern

CRISIS CATALUÑA

Barcelona, 11 may (EFE).- El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido hoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que deje de intentar "confundir y engañar" a "gente de buena fe", pues ha recordado que el 155 "decaerá de forma automática" cuando se forme Govern y, por tanto, no se podrá mantener.,Así se ha expresado el líder popular en Cataluña, en una rueda de prensa en el Parlament, en la que ha indicado que "Rivera no se puede dedicar a engañar a la gente de buena fe que está harta