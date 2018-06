Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE: "El Madrid ha pensado en sus propios intereses, no se puede actuar así"

¿Es el día más difícil de tu vida?: En mi vida, no. Ha sido muy complicado pero cuando uno tiene claro cuáles son las prioridades hay que atajar los problemas con honestidad con los valores que uno tiene y a apechugar con las consecuencias.

¿Estás más seguro de lo que has hecho?: Estoy triste porque he confiado en Julen y todo lo que ha ocurrido no me deja un buen sabor de boca, pero estoy seguro y respaldado. Lo deportivo es lo más complicado pero es más el cómo se hacen las cosas. Quiero marcar una ruta clara y que nadie la traspase.

¿Es decisión tuya?: Es mía y clara. Empiezo a tenerlo claro pero quiero escucharle a él y Hierro, que me dice que no sabía nada y que se ha enterado como yo. He estado en comunicación con los directivos de la Federación.

Te has reunido con él por la mañana: Él tiene su punto de vista y lo respeto; él ha respetado el mío. Hemos sido bastante adultos. Me he visto en la obligación de tomar esta decisión.

Cuando llegas aquí anoche, ¿te ves con él?: No, llegué muy tarde. Hablé con Fernando y nos fuimos a un despacho a hablar con diferentes personas.

¿Hierro te intenta convencer para que no le eches?: Fernando ha actuado de manera muy honesta y me ha hecho ver los puntos de vista. Yo lo tenía muy claro y a mí me poya la junta directiva unánimemente. Esto es un Mundial y es la selección, pero los jugadores estamos muy acostumbrados a estas situaciones.

¿Cómo están los jugadores contigo?: No hay ningún motín dentro, los jugadores están muy bien, Lo que ha ocurrido ha sido grave. Yo me reúno con toda la plantilla. El fútbol es un juego y no siempre gana el mejor. Una decisión como ésta nunca me hubiera perdonado no tomarla.

Has dicho que te has enterado cinco minutos antes de que fuera oficial, ¿qué te dice Lopetegui?: No me ha convencido su explicación. Siento que haya acabado así pero Julen ha sido un magnífico seleccionador; pero había temas que había que zanjar.

¿Por qué ahí no anuncias que Hierro era el nuevo seleccionador?: Había que sentarse y hablar de otras personas como Marchena, que está viniendo. Se lo agradezco al Sevilla, que ha pensado en la selección española, y a su presidente. Queríamos tener todo cerrado.

¿El Madrid ha pensado en la selección?: El Madrid ha pensado en sus propios intereses. No vamos a demandar al Madrid, pero a un empleado nuestro no podemos dejar pasar que una decisión así no nos hayamos enterado. No se puede actuar así.

¿Has hablado con Florentino?: Le hice ver cómo estaban las cosas.

¿Habrías aceptado si esto se queda en secreto?: Se ha hecho como se ha hecho. Yo hubiera aceptado comunicación y normalidad. Hay ofertas tentadoras pero yo tengo que pensar en España. No es la manera en la que creemos.

¿Has pasado miedo cuando no había entrenador?: No porque cuando uno actúa con convicción, todo sale. Uno no puede ser preso de decisiones de terceros.

Los que creen que lo has hecho por ego: Cada uno es libre de pensar. Yo soy bastante humilde y yo antepongo los intereses generales. No se han hecho cosas bien y Julen no podía seguir aquí.

¿Cuándo te enteras?: Yo me marcho el martes por la mañana a Moscú y cuando llegamos estamos en el hotel y me llaman sobre las 17.30, cinco minutos antes de la nota de prensa; y me habían dicho cero, nada. Me llaman del Real Madrid, después Julen y yo le pido que no hagan nada, que esperen… pero no me vuelven a llamar y sale la nota.

¿Por qué Hierro?, ¿se piensa en Celades?: Nunca he tenido una duda con Fernando, queríamos tocar lo menos posible. Conoce el método de trabajo y conoce desde la etapa del Mundial de Sudáfrica. Los futbolistas me han transmitido que van a muerte con él. Con Ramos muy bien, ejerciendo de capitán y sabiendo que hay que ponerse el mono de trabajo.

¿De qué valores hablas?: La transparencia, la institución, estar sentados en una mesa y no conocer nada. No podemos permitir que un empleado controle cómo funcionan las cosas de la Federación.

¿Le tienes que pagar el finiquito?: No, intentaremos llegar a un acuerdo. Hay momentos en los que hay poner otras cuestiones por encima del dinero. Estoy seguro de que lo vamos a arreglar bien. Queremos solucionarlo de la mejor manera.

¿Todos los jugadores le han pedido que siguiera Lopetegui?: Te doy mi palabra que he estado con ellos y he salido muy sereno de esa reunión, que no ha sido fácil.; y muy convencido de que tomando la decisión ellos iban a estar a la altura.

¿Se pensó en otra solución?: Esto era totalmente fuera de lugar y nos hemos visto empujados. Había que atajarlo y lanzar un mensaje aquí dentro, que esta casa siempre será defendida y ningún empleado actuará por libre.

¿Le ha reprochado que no le votase?: En ningún momento le he reprochado nada porque yo quería que el voto fuese secreto. Siempre he pensado que era el mejor para llevar la selección.

¿Con quién habló del Madrid y qué le dijo?: Hablé con el presidente del Real Madrid, fue una conversación muy muy corta. Le pedí a Julen que no hiciera nada y cuando le llamé ya estaba hablando con los jugadores.

¿No cree que el pollo es peor?: No lo creo, los pollos son externos y conozco muy bien el fútbol por dentro. Lo importante es la estabilidad y esta medida busca mucho más la estabilidad.

*AUDIO DE XAVI HERNÁNDEZ APOYANDO LA DECISIÓN DE RUBIALES

Te habrás alegrado al haber escuchado algo así: Sé lo que pensaba porque lo habíamos hablados. Muchos me han dicho que hemos acertado

Clemente ha dicho que usted es un paleto: Yo sí soy un paleto, soy de Motril, y tenemos derecho a opinar.

Si no hubiera sido el Madrid o el Barça, ¿hubiera actuado así?: Si no lideramos cómo se hacen las cosas con un empleado…