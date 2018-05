Herrera, a Iglesias: "¿Qué pasa si te entran los okupas en el chalet o te expropian?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es viernes. Es 18 de mayo del 2018. Es una jornada de esa cosa que se llama tormentas primaverales que pueden aparecer en un momento y tan pronto aparecen como desaparecen. Es un día para vestidos floreados en las señoras. Es un día para el colorido. La felicidad rociera, por ejemplo, porque hoy la mayoria de las hermandades llegan a la aldea del Rocío donde nos encontramos, en la casa de Cope Rocío, realizando este programa como es habitual con nuestros amigos de Caja Rural del Sur, de Fresón de Palos, de Perfumerías Aromas a la espera de contarles las cosas que van a pasar en estas próximas horas en esta aldea, centro espiritual de las romerías del mundo durante este fin de semana. Como siempre, los Lunes de Pentecostés.

Es importante, miren, lo simbólico tiene, yo le explicaba antes, intentaba explicarle antes, lo simbólico tiene una notable trascendencia en lo administrativo. Los actos administrativos para ser considerados válidos como tal requieren de un proceso, de un protocolo que hay que mirar con... No sé si con lupa. Claro, con cierta atención, ¿no?

Ayer tomaba posesion un ultra, pero un ultra de los ultras europeos, de estos ultras europeos bestias que hay en Europa, que hay no pocos. Hablamos desde Farage en Inglaterra, Marine Le Pen, los de la Liga Norte, algún húngaro suelto, algún austriaco suelto y Quim Torra, Quim Jong-Torra, el presidente de la Generalidad de Cataluña que es un fascistón de libro. Pues ayer tomaba cargo, lo prometía en un acto de trámite en el que evidenció su interinidad, en el que no se mencionó ni la Constitución , ni al Rey, ni tampoco una bandera de España. Pudo hacer alguna referencia al secretario de presidencia. Bueno, en fin, esto habrá que analizarlo bien.

Miren, les recuerdo algo. En el 2009 Obama tomaba posesión, con lo que significó, además, la llegada de Obama a la Casa Blanca. La toma de posesión de un presidente norteamericano contiene no sé si son 36 o 50 palabras. Bueno, por ahí más o menos. Pues en ese juramento hubo un pequeño desliz porque el juez del Supremo, que era el juez Roberts, cambió el orden de algunas palabras y donde tenía que decir lealmente o fielmente no lo dijo o lo dijo al final y el presidente también cambió el orden de las palabras. Total, que se fueron todos a casa y cuando llegaron a la Casa Blanca volvió a jurar.

¿Y por qué volvió a jurar? Pues, porque, a veces un defecto de forma hace que los extremistas de la ley discutan la legitimidad de tu mandamiento, por así llamarlo. Yo con estas cosas, oiga, vamos a ver. El Gobierno catalán, pues también lo están peinando. Ya veremos a quién convencen. Si convencen o no a alguno de los consejeros presos para que sigan siendo consejeros en una, en otra escenificación de lo de... Efectivamente, no queremos hacer de verdad un Gobierno que desbloquee las cosas, que administre las cosas. Lo que queremos es la tensión, el enfrentamiento, los mismo de siempre. Además, yo Torra soy interino y no me pongo el collar este que se ponen los presidentes de la Generalidad porque ese collar le corresponde al ausente, a Puigdemont y tal.

Puigdemont, por cierto, que ayer envió un escrito al tribunal alemán que tiene que decidir sobre la euroorden en el que pide que siga la vía de Bélgica, deniegue la euroorden alegando defecto de forma por si acaso el juez Llarena ha pedido por carta a la justicia alemana que no meta la pata como los belgas. Le dice que la orden de detención y entrega está sustentada en el auto de procesamiento que equivale a una orden nacional de detención. En fin, por si acaso tienen la tentación de ser como estos condescendientes belgas con los que nos ha tocado lidiar.

Pero no se extrañen si hoy asomándose a los medios se sigue hablando y mucho del chalet, de la dacha, llámenlo ustedes como quieran. El chalet bolivariano. El chalet de los Ceaușescu del siglo XXI, de los millennials. El chalet que Pablo Iglesias e Irene Montero se han comprado legítimamente, por otra parte, en Galapagar. Por cierto, se han ido a vivir a una zona donde el voto masivo es del centro derecha. Pero bueno, cada uno elige donde quiere vivir.

Han hecho un comunicado que es una cosa... Además de un canto a lo cursi, hombre, tiene unas ciertas cosas que habría que... Dicen que es que se van a vivir al campo . Esto es fascinante cuando todos estos dicen que se van a vivir al campo y en realidad se van a vivir a una urbanización en las afueras, ¿no? O a unos kilómetros de Madrid. En una población a unos kilómetros de Madrid.

Miren, es demagógico que se le eche en cara que por ser de izquierdas no se compre, se compre una casa de 600.000 euros. Pero es que el que a hierro mata, a hierro muere. Esta gente se ha adscrito a la ley de la prosperidad que es que la gente tiene derecho a prosperar, a mejorar, a crecer, a legar sus ganancias y que te lo robe el Estado, que es lo que suele hacer.

Y, además, mire, con 40 años... Pues comprarse una casa es más o menos contemplable en gente que trabaja, que ahorra, que mejora. Pues, sobre eso, no vale la pena teorizar. Y, además, no es un derecho exclusivo de la extrema izquierda. Lo es, también, incluso de políticos como Luis de Guindos, que decíamos estos días que en su día se compró un ático de 600.000 euros.

Iglesias era un tipo que criticaba a la gente por su apariencia. A una alumna la llamaba “perlitas”, pues llevaba dos perlas y no le gustaría. A una periodista como Ana Romero, que le hizo una pregunta incómoda, le habló del abrigo de pieles que lleva a usted, eh. Y los políticos con chalet no estaban en contacto con el pueblo. A él lo que le gustaba era no ser un pijo cualquiera y vivir en Vallecas. Y cuando, en realidad, lo que estaba era trazando el mismo camino que un gurú de cualquier secta. Y toda esta verborrea populachera es la misma que le va a perseguir de ahora en adelante. Y todo, insisto, por hacer algo legítimo que hacen muchas parejas a lo largo de su vida.

Lo que pasa que... Ojo, tiene que echar bien las cuentas. Primero, los de Okdiario han probado en la caja de simulación, en la hoja de simulación de la Caja de Ingenieros, que es el banco que le ha dado el dinero -por cierto, el banco donde los separatistas de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han colocado lo que se llaman las cajas de solidaridad para recaudar dinero a ver si pagan el piso de Artur Mas, entre otras cosas-, bueno, y a los de OKdiario no le sale, le deniegan el crédito. Debe haber algo más que no han contado.

Pero ya les digo, las cuentas hay que echarlas porque necesita jardinero, bueno, o jardinera; servicio doméstico contratado legalmente, no como Echenique; los gemelos, un cuidaddor o cuidadora; la piscina, un cuidador o cuidadora; la caldera de servicio, reponedores o reponedoras; y luego vive. En fin... Pues, tendrá o necesitará un conductor o conductora. Pero tiene una ventaja, vive en un lugar donde la revalorización de viviendas... En fin, se puede dar si la economía crece y se revaloriza en una proporción, puedes hacer... Si tú puedes hacer efectiva esa revalorización y te permite a ti ir escalando socialmente es una suerte. No sé si para ellos es especular, pero... Ahora, ojo, que un día pueden venir y alguien puede decir: “Expropiese”, como tanto le ha gustado a Iglesias que se haya dicho en algún lugar del mundo, o te pueden entrar unos okupas. ¿Qué pasa si te entran los okupas en el chalet? ¿Qué ocurre? ¿Cómo los echas, tú que tanto los has defendido

Bueno, pero también puede ocurrir que te aficiones a jugar al golf, que hay muchos campos alrededor o a seguir prosperando. Ya solo te falta el Audi, asique ánimo que esto es perseverar y lo demás son tonterías. También es cierto que ellos no han mejorado demasiado la vida de sus votantes pero, desde luego, sí han conseguido que sus votantes mejoren la suya.