La discriminación de un taxista a un invidente que incendia Twitter

"¡Hola! ¿Has pedido un taxi? -Me dijo.

- Sí, estoy aquí abajo, seguro que podrás verme. Estoy frente al restaurante de la esquina.

Tras un segundo de silencio (en el que supongo que me vio junto a mi perro), me colgó el teléfono, y acto seguido, escuché cómo salía de allí a toda pastilla. A los cinco segundos, me apareció la notificación de "Su conductor ha cancelado el servicio".

Como hubiera ocurrido a cualquiera, Junjo se indigno, entre otras cosas como ha contado en 'Mediodía COPE', no era la primera vez que le ocurría algo similar, "nos ha ocurrido más de una docena de veces desde que tenemos a nuestros perros, fue la gota que colmó el vaso". Por ello Juanjo decidió denunciarlo, mostrar su indignación en Twitter (*Pincha en el tuit para ver todo el hilo y sus repercusiones)

Esta tarde me ha sucedido algo con un taxista en Barcelona que me tiene muy cabreado, y que no es, ni mucho menos, la primera vez que me ocurre. Abro hilo. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

La repercusión ha sido tan enorme que la aplicación ha tomado medidas, "el conductor les ha dado una excusa que no les ha convencido y le han expulsado de la red de mytaxi", cuenta Juanjo que no pierde la esperanza de que nunca más ocurra nada así con ningún invidente o discapacitado, "esperamos que esto sirva para dar un empujoncito para que emisoras, conductores, ayuntamientos tomen nota y no vuelva a ocurrir".

Por Ley los perros guía pueden acompañar a cualquier espacio salvo quirófanos y cuidados intensivos de hospitales.