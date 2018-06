Álvarez asegura que el acuerdo de la negociación colectiva será "inminente" e "impulsará salarios"

El secretario general de UGT, José Álvarez, ha explicado hoy que la renovación del acuerdo de la negociación colectiva con la patronal tiene que significar "un salto cuantitativo, desde el punto de vista de los salarios, muy importante, sobre todo, para recuperar parte de lo perdido en los últimos años". Alvarez ha realizado estas afirmaciones en Logroño, donde ha presidido la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del sindicato, que cada mes se celebra en una comunidad autónoma. Álvarez espera que este acuerdo se pueda cerrar de manera "inminente" y ha precisado que, sobre todo, está dirigido a los jóvenes y a las mujeres, que actualmente ocupan los puestos de trabajo "peor remunerados".

Además, ha destacado también que ningún convenio colectivo tiene que estar por debajo de los 1.000 euros, y este será uno de los elementos "más importantes del acuerdo". Ha aclarado que hay una parte del acuerdo que todavía no está cerrada y que está relacionada con el diálogo tripartito posterior con el Gobierno. En este último apartado, las organizaciones sindicales tienen que ultimar con la patronal aspectos a plantear al Gobierno, como es la eliminación de las subcontrataciones en determinados sectores o convenios que surgen "como setas" para empresas multiservicios. Álvarez ha puesto, como ejemplo, que "no es normal que la actividad principal en un hotel no sea hacer habitaciones" y que la mayor parte de este servicio esté segregado a subcontratas.

El secretario general de UGT, José Álvarez, ha afirmado que la reforma de las pensiones de 2013 es una cuestión "sine qua non, fundamental e irrenunciable" para su sindicato, que "quiere poner el contador a cero para exigir su derogación y volver a la normativa anterior". Ha calificado de "razonable" que el nuevo Gobierno quiera analizar la reforma de las pensiones de 2013 en el Pacto de Toledo, pero ha recalcado que UGT luchará hasta conseguirlo y recuerda que, en 2011, UGT firmó un acuerdo de pensiones, que "fue bastante complejo de digerir por parte del sindicato, con algunas cuestiones más que discutibles", y lo firmó, fundamentalmente, porque pensó que "era la manera de que, en la previsión de un cambio de Gobierno, el siguiente lo respetara".