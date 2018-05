“Tengo un niño chiquitín de 58 años en casa”

¿Te crees mamá que soy tu chófer? ¿te has dado cuenta de que cada vez cocinas peor? Los fósforos de 'Herrera en COPE' recuerdan este jueves ese 'amor incuestionable de madre' que tienen que aguantar esas 'perlas' de sus hijos pese al cuidado que les han dado y siguen dando a muchos de ellos que incluso con avanzada edad aún siguen viviendo en su casa.

Es el caso de Carmen que ha contado que su hijo con 58 años sigue viviendo encon ella pese a tener casa propia con una "lavadora aún precintada”. Además se queja de que tiene que prepararle comida especial.

Teresa tiene dos hijos de 27 y 19 años al que le limpia las zapatillas de deporte, corta la fruta en pedacitos y quita las espinas al pescado. “¡El otro día me dijo que si le quería matar porque se había encontrado una espina en la lubina!”. En el baño cuanta Teresa “si se acaba el papel higiénico, no lo cambian y cuando acaban de cenar ya me están preguntando por lo que van a comer al día siguiente”. Un día que nos fuimos al chico se le ocurrió cocinar y puso papel de periódico sobre la vitrocerámica para que no se manchara con el aceite ¡y dice que casi prende fuego! La culpa la tenemos las madres, para que nos vamos a quejar”, afirma.

María tiene un hijo con 48 años que vive con ella. "Si me cambio de piso y de pueblo, él también" pero ya no le hago todo "soy una asistenta rebelde, porque no soy madre, soy asistenta", sentencia. "La comida se la hago aún pero la cena y la plancha ya no, ahora va con la ropa sin planchar”.