Zabala de la Serna: "Las crónicas de Morante tienen un pulso diferente, salen por el corazón"

Hacer y decir el toreo. Es el sueño de todo matador de toros y la clave de las grandes faenas. Eso afirmaban los aficionados antiguos. Para el crítico taurino, su objetivo es captar esa máxima y ponerle letra y sentimiento. Veintidós años contando el día a día de un mundo tan apasionante como es el de los toros. Un mundo al que llegó desde estos micrófonos de COPE tras la muerte de su padre, el recordado Vicente Zabala Portolés. Al apellido paterno le añadió el apellido torero de su madre. La firma Zabala de la Serna es sinónimo de toros y periodismo, primero en ABC y ahora en El Mundo. Más de dos décadas que recoge en una recopilación de trabajos que lleva el sugerente título de “Crónicas Volcánicas” (UnoMásUno Editores).

Una selección de trabajos periodísticos seleccionados en base a "una criba que se hace con un critério abstrancto. Por un gusto personal que llevan a ver que tienen un nivel aceptable en la escritura y en el análisis. Son piezas que han alcanzado un cierto nivel para el recuerdo", expresa Zabala de la Serna en Herrera en COPE.

La carrera profesional de Vicente cuando llegó al mundo del periodismo taurino estuvo marcada por la figura de su padre. "Él ha sido ejemplo en la forma de concebir la crónica taurina. Un ejemplo en todo. Pero yo quise encontrar un estilo propio en el que ha influido también el goterón De la Serna".

La crónica taurina, un género tan elogiado por los aficionados como denostado por los profesionales del sector ya que "para ellos cualquier elogio es corto y cualquier 'palo' es un exceso. Es una profesión difícil de desarrollar y arriba en el tendido nos perdemos muchas cosas. La prioridad para el crítico es ver el toro, y es algo tan difícil que sigo aprendiendo a diario".

Si hay un torero al que Vicente Zabala de la Serna hubiese querido escribir una crónica, ese es "Juan Belmonte. Él cambió el toreo, fue un verdadero revolucionario. Él pone las bases del toreo moderno. Belmonte cambia de vía el tren del toreo. Para mí es el padre de la tauromaquia moderna es él.

De los toreros actuales, para el crítico taurino de El Mundo, "Morante de la Puebla me sigue imantando. Sus crónicas tienen un pulso diferente y salen por el corazón. Son las más sentidas".

Sobre José Tomás, Zabala de la Serna cree que se trata de "el toreo escondido. Un día titulé que "José Tomás es el toreo" tras cortar cuatro orejas en Las Ventas en 2008. Ese día cortó cuatro orejas y en ese momento lo sentía así. José Tomás es un torero místico, de un concepto bárbaro. Por cómo interpreta al sistema es una pena que nos lo estemos perdiendo. A mi me da mucha pena que no esté en las grandes ferias".

Sobre el futuro de la Tauromaquia, Vicente cree que "el sector no ha sabido vertebrarse en los últimos tiempos ante los ataques recibidos. No ha sabido afrontar los enemigos que han ido surgiendo. Al no saberlo, no ha tenido unión. Ahora tenemos a la Fundación del Toro de Lidia, que intenta poner remedio y argumentos a la defensa de la Fiesta"