Secretaria de Estado de Comunicación: "Pido disculpas a quienes se han sentido ofendidos"

"Un comentario jocoso con un amigo dentro de una conversación privada. Cuando ese comentario pasa a lo público, se convierte en palabras inadecuadas en fondo y forma". Carmen Martínez Castro, la secretaria de Estado de Comunicación, considera que no hay mucho que explicar tan solo "quiero pedir disculpas a aquellas personas que se han podido sentir ofendidas por ellas".

Martínez Castro viajaba este pasado fin de semana a Alicante. A su llegada al Ayuntamiento de la ciudad, unos manifestantes esperaban a Mariano Rajoy con pancartas, pitidos y protestas."¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: 'Pues os jodéis!'" fue el comentario que, de forma privada, hacía la Secretaria de Estado de Comunicación a un compañero del PP alicantino.

Martínez Castro no ha querido entrar a valorar quién puede ser, o no, la cabeza visible del PP en la Comunidad de Madrid. La intención de la Secretaria de Estado de Comunicación era otra: "Me toca disculparme por unas palabras que no estaban pensadas para que formaran parte del discurso público. Una vez que pasan al ámbito público lo mejor que puedo hacer es pedir disculpas y santas pascuas".

"Muy fina no quedé, he de reconocer", ha bromeado.