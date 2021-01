¿Qué opinan los especialistas de los datos publicados de la EPA?

Mónica Melle, economista, y Álex Segura, corresponsal de la Agencia EFE en EE.UU., analizan en 'TRECE Al Día' la actualidad económica de nuestro país tras el expediente publicado por la EPA.

La economista defiende que el informe ha mejorado sus expectativas pues “las estimaciones nos llevaban a unas cifras de paro del 20% y finalmente el paro según la EPA se ha quedado en 16%, que es mucho paro, pero es que estamos sufriendo una pandemia que nos llevó a un confinamiento domiciliario y la destrucción de empleo en la primera ola fue tremendo”. Y expone que “es cierto que en el cuarto trimestre se está empezando a ver un comportamiento mejor de lo previsto porque en la segunda y tercera ola se empieza a vislumbrar el final de esta situación”.

Comparando la crisis económica actual con la crisis que sufrimos en 2009, la economista Mónica Melle manifiesta que “en el 2009, el PIB se redujo en un tercio de lo que se ha reducido en esta ocasión mientras que en el empleo, el comportamiento fue muchísimo peor”.

Por otro lado, el corresponsal en EE.UU. de la Agencia EFE, declara que “partimos de un mercado laboral pre pandémico que ya estaba recuperándose de la crisis financiera y la gran recesión del 2009, y España tiene una asignatura pendiente desde la década de los 80 porque la media del desempleo ha sido siempre superior al 16%”. Y señala que “partiendo de ahí, vemos que los tres sectores que llevan la gran parte del PIB español, la hostelería, la restauración y el comercio no han podido adaptarse bien a estas maneras del teletrabajo”.

Ante la gestión de esta crisis por parte del Gobierno, el periodista Álex Segura opina que “lo que yo he echado en falta del Gobierno español es la falta de una respuesta fiscal fuerte, como ha habido en otros países”. Y afirma que “España está ahora esperando que lleguen estas famosas ayudas del Fondo Europeo pero esperamos que el impacto no se empiece a producir a partir de la segunda mitad de este año, pero hasta entonces no podemos vislumbrar mucho más”.

El corresponsal de la Agencia EFE en Estados Unidos expone en TRECE que “España, de las economías desarrolladas, es la que tuvo una contracción mayor, según los datos dados a conocer recientemente por el Fondo, que también apuntan que para este año España liderara un poco la recuperación dentro de la zona euro con un 5,9% de crecimiento del PIB”. Y aclara que las previsiones del Gobierno indican que “estaremos en torno al 10% de recuperación económica, pero esto también dista de las expectativas del Banco de España que nos sitúan por debajo del 7%”. El periodista concluye afirmando que “para hacer las previsiones estamos todos pendientes de estos dos factores: el resurgimiento del virus y el ritmo de vacunación”.