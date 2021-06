Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su gran incidente con Carlota Corredera en Telecinco: "Por su culpa"

El presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, ha roto su silencio este miércoles en la revista 'Lecturas' para pronunciarse sobre su supuesto conflicto con su compañera, Carlota Corredera, después de que el periodista del corazón Jesús Mariñas publicase en el diario 'La Razón' las claves del supuesto conflicto entre ambos presentadores de Telecinco, que han vivido en los últimos meses uno de los momentos más importantes de sus carreras tras el estreno de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

En este sentido, el periodista encargado de presentar espacios como 'Supervivientes' o 'Sálvame' ha querido desmentir todas las informaciones de Jesús Mariñas, aunque ha hecho referencia a uno de los momentos más embarazosos que ha vivido en televisión por culpa de Carlota Corredera. "Me entero gracias a un artículo de Jesús Mariñas de que Carlota Corredera y yo estamos en guerra. La noticia me produce tal frialdad que ni se me pasa por la cabeza llamar a Mariñas para desmentirlo, y eso que es un colega al que aprecio muchísimo".