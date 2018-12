Siete lugares especiales del Retiro que quizás no conocías

Tiempo de lectura: 1



El Parque del Retiro es uno de los sitios más representativos de Madrid. Con una extensión de 118 hectáreas es considerado el pulmón de la capital. En él no solo se encuentran El Estanque con sus famosas barcas, El Palacio de Cristal o La Rosaleda. También encontramos lugares únicos en los que no siempre se depara. Estos son 7 de los sitios del Retiro que quizás no conocías.