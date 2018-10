La extraña adicción del gato de Jon Uriarte

Tiempo de lectura: 1



Williams no es un gato muy corriente. Llegó a la vida de Jon Uriarte y su mujer de casualidad y no les dejó escapar “nos adoptó él a nosotros, no nosotros a él”. Eligieron su nombre por el jugador del Athletic de Bilbao, pero lo que no sabían era que Williams tenía una curiosa afición.

Cuando el gato termina de comer no hay nada que le guste más que tumbarse en el sillón o en su cojín y ver el telediario. Willimas es un amante de la televisión, pero si hay algo que le encanta son las películas de animales. Le chiflan. Da igual si son de dibujos animados o no, él se las ve todas. Su favorita es el 'Libro de la Selva', no se cansa nunca de verla.