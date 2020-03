Alberto Herrera: "El rock es algo imprescindible en mi vida gracias a mi padre"

Alberto Herrera se ha estrenado a lo grande en RockFM. El pasado viernes arrancó "Área 27", un programa "hecho a medida para los verdaderos amantes del rock" que él dirige y que se emitirá todas las madrugadas del viernes al sábado de 00.00 a 01.00h. El hijo de Carlos Herrera no oculta su felicidad por el éxito de su debut y ya está impaciente por seguir compartiendo con la audiencia de RockFM más música e historias secretas de este género "imprescindible" en su vida.

En una entrevista con RockFM tras el estreno, Alberto siente que hace el programa junto a un amigo. "No tuve la presión del inicio porque estoy yo solo ante el micrófono y me intento evadir del pensamiento de que hay mucha gente escuchando. Me lo pasé muy bien y estoy deseando que llegue el segundo programa", ha contado.

La música y el Betis son las dos grandes pasiones del joven, aunque no tiene duda en la elección si tiene que quedarse con sólo una de ellas. "Me quedaría con la música porque te permite cambiar tu estado de ánimo si no es muy bueno. Yo cuando tengo un mal día, escucho música y me evade de esos malos pensamientos. No hay día que no escuche por lo menos dos horas de música. Y no sólo rock and roll. En el programa también escucharemos soul o R&B, géneros imprescindibles para entender el rock", ha dicho.