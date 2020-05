Yolanda Díaz y su pasado con Alcoa, entre los momentos más virales de este viernes

Chema Moya

Los cierres de la planta de Nissan en Barcelona y de la de Alcoa en San Cibrao (Lugo) han tenido gran repercusión en las últimas horas. Se van a perder más de 3.500 empleos debido a la medida, que se convierten en más de 20.000 en cuanto al empleo indirecto. Es la demostración de que la crisis del coronavirus empieza a notarse con fuerza en la economía: muchos vaticinan que se avecina una crisis considerable.

El silencio de Yolanda Díaz ante el cierre de Alcoa

A muchos les ha sorprendido que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se haya manifestado a raíz de los problemas de las últimas horas. Más si cabe en el caso de Alcoa, al estar localizada la planta que cierra en su tierra natal: Galicia.

Sin embargo, Díaz sí se posicionó en este asunto que tan de cerca le toca cuando todavía no era ministra. Ocurrió en 2019, cuando ya se veía venir que el futuro de Alcoa en Lugo no era demasiado halagüeño.

Cuando Yolanda Díaz sí hablaba sin tapujos sobre Alcoa

En marzo de aquel año, varios políticos se desplazaron hasta la sede de la empresa productora de aluminio (quedaba un mes para las elecciones generales). La entonces diputada y portavoz de En Marea se personó en la puerta de las instalaciones para apoyar a los trabajadores de Alcoa. Dejó constancia de ello tanto en Twitter como en una entrevista televisiva para La Sexta.

�� Este #28A podemos rescatar a Alcoa ante a inacción do Goberno. Non toleraremos que deixen caer aos nosos sectores estratéxico e a máis de 2.000 postos de traballo.



Hoxe estiven en Al Rojo Vivo apoiando a loita dos traballadores de Alcoa. #AlcoaNonSePecha!

“Este #28A podemos rescatar a Alcoa ante la inacción del Gobierno. No toleraremos que dejen caer a nuestros sectores estratégicos y a más de 2.000 puestos de trabajo. Hoy estamos en 'Al Rojo Vivo' apoyando la lucha de los trabajadores de Alcoa”, escribió la ministra entonces. Acompañó sus palabras del vídeo en el que Antonio García Ferreras le entrevistaba.

“Un país que renuncia a un sector productivo por no querer intervenir es un país, desde luego, sin futuro […] Si quieren, claro que podemos rescatar sectores como Alcoa el 28 de abril. Simplemente es ser valiente y decir a las multinacionales que no pueden venir a nuestro país ahacer lo que les dé la gana”, fueron las palabras de Díaz en 2019.

También llegó a afirmar que la Policía le había golpeado y tirado al suelo (junto a otras personas) durante las protestas. De hecho, la hoy titular de Trabajo y Economía Social fue imputada junto a Ángela Rodríguez y Rafa Mayoral por atentado a la autoridad. En este caso, por las protestas de los trabajadores frente al Congreso de los Diputados. Eso sí, la causa acabó archivada.

Ya en nuestros días, algunos usuarios de las redes sociales se han mostrado molestos por el silencio de Yolanda Díaz ante los problemas de Nissan y Alcoa. “Hola ministra, me pregunto si ahora vas a rescatar Alcoa... Y Nissan, PSA, Renault, Iveco... ¿Has estado ahorrando?”, comentaba una tuitera hace unas horas. Haciéndose eco, a la vez, de ese fragmento de hemeroteca ya comentado y que no deja en buen lugar, en estos momentos, a una de las integrantes del Gobierno.

Hola ministra, me pregunta si ahora vas a rescatar Alcoa...



... y Nissan, PSA, Renault, Iveco, ...



¿Has estado ahorrando?

Arrecian las críticas contra Pablo Iglesias por elevar el nivel de crispación en el mundo de la política en plena pandemia del coronavirus. El vicepresidente segundo del Gobierno protagonizó este jueves un áspero enfrentamiento con el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que precisamente tiene como objetivo unir fuerzas y desarrollar un plan para levantar al país de su mayor crisis económica y sanitaria.

En dicha comisión, Iglesias aseguró que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado", lo que provocó el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. "Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, porque para eso, además de quererlo, hay que atreverse", fueron las palabras del responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030. Espinosa de los Monteros indicó al presidente de la Comisión, el diputado socialista Patxi López, que esa afirmación sobre el golpe de Estado "falta a la verdad y es tremendamente ofensiva" y pedirle que "tome cartas en el asunto". López, tras puntualizar que no es lo mismo decir "parece que" que acusar de dar un golpe de Estado, se puso del lado de Iglesias e instó a los grupos, especialmente a Vox, a que entienda el contexto de libertad de expresión y que tenga en cuenta que también hay que "escuchar a veces lo que uno no quiere escuchar". "Esta comisión de la reconstrucción es una vergüenza", respondió Espinosa, que acabó abandonando la sala.

Una actitud que ha provocado que muchas personas hayan cargado duramente contra Iglesias. Santiago Abascal, en un tuit, afirmó que es Iglesias "quien sabe de golpes de Estado, porque es lo que ha apoyado y promovido en Hispanoamérica en la última década". Pero las voces críticas llegan incluso desde fuera del ámbito de la política. Es el caso del televisivo Kiko Matamoros, que en un tuit ha calificado a Iglesias de "chulo de bolera" por sus palabras contra Espinosa de los Monteros.

"Nunca imaginé estar del lado de Vox. Lo de hoy retrata a Iglesias; un vicepresidente no se puede producir de la misma forma que un chulo de bolera, intencionalidad oportunista aparte", ha escrito el colaborador de "Sálvame"

Nunca imaginé estar del lado de Vox. Lo de hoy retrata a Iglesias; un vicepresidente no se puede producir de la misma forma que un chulo de bolera, intencionalidad oportunista aparte. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 28, 2020

Un pasajero de un vuelo de Madrid a Lanzarote ha sido sometido a aislamiento nada más llegar al aeropuerto César Manrique tras haber dado positivo en unas pruebas que se había hecho antes de emprender viaje, porque había estado en contacto estrecho con un fallecido por la covid-19.

Según ha informado una portavoz de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, el protocolo de prevención se ha activado en pleno vuelo, después de que el departamento de Salud Pública de Castilla y León comunicara que acababa de recibir los resultados positivos del análisis de una persona que se dirigía a Lanzarote.

El Gobierno de Canarias va a exigir una investigación sobre la conducta de este pasajero, que obligará a someter a cuarentena de 14 días no solo a él, sino también a los viajeros que ocupaban los asientos colindantes, porque los vuelos desde la península a las islas están aún limitados a causas tasadas y exigen la firma de una declaración responsable sobre la situación sanitaria del interesado.

Mientras sigan vigentes las fases de la desescalada (Lanzarote está en fase 2 y Madrid y Castilla y León, en 1), solo se puede volar a Canarias por trabajo, por retorno a la residencia habitual, por necesidad de cuidado de familiares o por fuerza mayor.

EL GOBIERNO CANARIO REVISARÁ SU CASO

El Gobierno canario revisará si este pasajero, al que se le volverá a repetir las pruebas en siete días, cumplía alguna de esas circunstancias y si firmó una declaración irregular, ya que considera irresponsable que embarcara estando pendiente de que le dieran los resultados de un análisis de posible contagio.

Del pasajero se sabe que es un ciudadano residente en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), aunque no es su comunidad, sino la de Castilla y León, que es la que tenía los resultados de sus análisis y la que ha avisado a los departamentos de Salud Pública de Madrid y Canarias.

Nada más aterrizar el avión en Lanzarote, se han tomado en el aeropuerto las medidas oportunas para aislar el caso.

Los aviones disponen de filtros que renuevan constantemente el aire de la cabina y eliminan la mayor parte de los gérmenes. En estos casos, han precisado las fuentes, solo se considera necesario someter a aislamiento a los pasajeros de los asientos más cercanos al viajero positivo, porque solo existe riesgo de contagio tras un tiempo de exposición, no tras una cercanía puntual.