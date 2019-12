La trampa de Sánchez a Vox destapada por Herrera, entre lo más visto en COPE.es

1. Herrera destapa la trampa que Sánchez ha preparado para su reunión con Vox

Y ahora hemos pasado de no hablar con nadie, de no aparecer en los medios, de ser el hombre perdido... a querer hablar con todos. El problema está en que quiero hablar incluso con los que no han querido hablar con el Rey. Con los que quieren derribar la monarquía. Con aquellos que están ahora mismo en la cárcel por haber dado un golpe de Estado, por mucho que la pastosa redacción de la sentencia dijera que sólo era producto de la fantasía de sus cabezas. Por cierto, los presos estarán en casa dentro de poco tiempo porque lo han organizado para que eso sea así.

2. El desliz político de Rosalía tras su concierto en Madrid que las redes no han perdonado

La cantante catalana Rosalía está en el momento de más éxito de su carrera. Si ya había conseguido conquistar el extranjero, le faltaba demostrar que aquello de que “nadie es profeta en su tierra” no va con ella. Tras multitudinarios conciertos en Madrid y Barcelona, Rosalía ha conseguido convertirse en un referente del panorama musical. Éxitos que se vieron coronados con una curiosa anécdota tras el último concierto de la catalana en Madrid.

José Guirao sustituyó al breve Màxim Huerta al frente de la cartera de Cultura. Desde entonces es el ministro encargado del área y ninguno de ellos quisieron perderse la actuación de un icono internacional en España. Justo en el momento en el que ambos fueron presentados, Rosalía no parecía tener del todo claro a quién dirigirse.

3. La lección de geografía de Girauta a Iceta y sus ocho naciones

El exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha lanzado un irónico mensaje a Miquel Iceta, el líder del PSC, que afirmó en una entrevista con La Razón que en España había "ocho o nueve naciones". Una proclama a la que Girauta ha respondido en su cuenta de Twitter con una "lección de geografía".

4. Herrera: "Sánchez es un irresponsable de una dimensión tan cósmica que es capaz de llevar el país al abismo"

¿Y qué está dispuesto a dar Pedro Sánchez? Pues miren ustedes, tiene una ambición tan insensata, y es un irresponsable de una dimensión tan cósmica que es capaz de llevar el país al borde del abismo. Este está... Va a ser contemplativo ante la decisión de ERC de llevarse por delante lo que haga falta. Han cambiado los criterios y los cambiarán tantas veces como sea necesario. Se han desdicho, se han vuelto a desdecir. Decía en el debate de televisión: "Prohibiré el referéndum y me meteré a sacó en la educación y en TV3 y en todo lo demás". ¿Qué ha quedado de aquello? Absolutamente nada, absolutamente nada, con lo cual, oiga, estos están preparando una segunda intentona y quieren tener desactivado al Estado y eso creen que solo lo van a conseguir teniendo a Sánchez calamidad al frente de un gobierno. Sánchez calamidad podría mirar hacia otro lado e intentar formar otro tipo de gobierno, pero no quiere, quiere gobernar con estos, que es lo que le gusta. Bueno, veremos qué sale de la reunión de hoy, que va a ser más que muy interesante.

5. José Manuel Soto destapa las 'afinidades' de Anabel Alonso con Vox: “¡Serás facha!”

La actriz Anabel Alonso y el artista José Manuel Soto han protagonizado una discusión en redes sociales en la que el cantante destapa las 'afinidades' de la intérprete con el partido Vox, al que tanto ha criticado previamente. A raíz de una condena en Reino Unido a 33 cadenas perpetuas a un hombre, tanto Soto como Alonso se han enzarzado a la hora de comentar las preferencias de un tipo de castigo u otro a los criminales.

El titular de la noticia rezaba que un hombre ha sido condenado en Reino Unido a 33 cadenas perpetuas que había cometido violaciones tras ser puesto en libertad por un error de la policía. A través de su perfil oficial en la red social Twitter, Anabel Alonso criticaba que “vale con una”, en referencia a una cadena perpetua. Eso sí, “si no se vuelven a equivocar”.

Un comentario del que ha realizado una curiosa interpretación el artista José Manuel Soto, que señalaba lo curioso de que la actriz pida una cadena perpetua para el violador británico, teniendo en cuenta que la defensa de la prisión permanente revisable es un tema que ha propuesto Vox en campaña. “Entonces, ¿eres partidaria de la cadena perpétua? ¿Como Vox? Serás facha!!”, ironizaba Soto, en referencia a la cantidad de ocasiones en las que se califica de “facha” a los seguidores de Vox.