El significado escondido tras el tatuaje de Marlaska, entre los momentos más virales de este miércoles

Cayetana Álvarez de Toledo, durante su turno de réplica en el Congreso de los Diputados, invitaba a que Fernando Grande-Marlaska dimitiese. Sin embargo, ha sorprendido la referencia que ha hecho al tatuaje que lleva el titular de Interior en su muñeca: "Ni el tatuaje de su muñeca ni el título de su autobiografía dicen la verdad: usted da pena y miedo". Así aparece reflejado en el perfil oficial del Partido Popular en Twitter, dónde han recogido sus declaraciones en el debate que antecede la votación de la sexta y última prórroga del estado de alarma.

@cayetanaAT: "¿Sr. Marlaska, qué hace usted aún en el banco azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Cómo es posible que Sánchez no lo haya cesado? Márchese.



Ni el tatuaje de su muñeca ni el título de su autobiografía dicen la verdad: usted da pena y miedo. #MarlaskaDimisiónpic.twitter.com/OdpSZkTTEq — Partido Popular (@populares) June 3, 2020

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a reclamar así la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien se ha preguntado "por qué no ha dimitido" y tras decirle "márchese" ha asegurado que "da pena y miedo".

En la sesión de control al Gobierno, se ha dirigido de esta manera a Marlaska, aunque la pregunta iba dirigida a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha cuestionado "en qué anda" el PP contra el Gobierno constitucional de España, porque ha considerado una "degradación" varias de las acusaciones lanzadas este miércoles en el pleno.

Así es el tatuaje que tiene Fernando Grande-Marlaska

Grande-Marlaska lleva tatuado en su muñeca derecha la frase "Ni pena ni miedo" en forma de pulsera. Cuatro palabras que también son el título de su biografía, publicada en 2016 (Editorial Ariel). Así presentaba el ministro del Interior por aquel entonces su libro autobiográfico: "Un libro que es no sólo la biografía de un ciudadano, sino la plasmación de un proyecto vital, de una lucha y de un éxito común que toca reivindicar y defender con vehemencia. Ni pena ni miedo es toda una declaración de principios y de intenciones".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Fernando Grande-Marlaska aseguraba que no piensa dimitir por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y ha justificado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se interesó por el informe judicializado sobre el 8M y que apuntaba al doctor Fernando Simón, al tener constancia de que hubo una filtración a un medio de comunicación.

Asimismo, Grande-Marlaska ha respaldado a los "profesionales dignos" que forman parte de su equipo en Interior y dirigen la Guardia Civil, y ha explicado que el cese de Pérez de los Cobos se produjo al tener constancia de un posible delito de descubrimiento de secretos por publicarse el contenido del informe sobre el que la juez Carmen Rodríguez-Medel había pedido que solo se le informara a ella.

Màxim Huerta, presentador de televisión y exministro de Cultura, ha dado la sorpresa en sus redes sociales al pronunciarse respecto a toda la polémica provocada en los últimos días por el caso de Diego Pérez de los Cobos, que ha puesto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro del disparadero de todas las críticas, sobre todo las que han pedido su dimisión como responsable de la cartera de Interior por todo el revuelo provocado dentro del cuerpo de la Guardia Civil.

La dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura

En este sentido, las redes sociales recordaron el nombre de Màxim Huerta, el primer ministro de la Etapa Sánchez en Moncloa después de que salieran varias informaciones relacionadas con Hacienda y que salpicaban de lleno al presentador de cadenas como Televisión Española y Telecinco. Su paso por la cartera de Cultura fue fugaz y pocos días después prometer el cargo dio una rueda de prensa para presentar su renuncia y marcharse del Ministerio de Cultura. Este hecho provocó un auténtico huracán en el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez en el verano del año 2018, siendo esta la primera gran polémica con el líder socialista al frente de Moncloa a la que pocas semanas después se sumó la del plagio de la tesis del presidente Sánchez en la Universidad Camilo José Cela.

Comparación entre Huerta y Marlaska en redes

La decisión que fue tomada por Màxim Huerta ha sido recuperada estos días por muchas personas que han pedido en las redes sociales que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tome la misma decisión y deje de estar al frente de la cartera de Interior. En este sentido, han sido tantos los comentarios que han inundado las redes sociales en las últimas horas que han provocado que Màxim Huerta se convirtiese en tendencia en Twitter, algo que pilló por sorpresa al presentador que publicó el siguiente comentario en su cuenta de Twitter: "No me deis sustos con el TT. Pensé que había muerto".

No me deis sustos con el TT.



— Máximo Huerta (@maximohuerta) June 2, 2020

El caso de Diego Pérez de los Cobos ha salpicado de lleno a la cartera de Fernando Grande-Marlaska. Los documentos desvelados y las informaciones que se han publicado apuntan que el ministro del Interior habría mentido sobre el papel que jugó respecto al famoso informe del 8-M, que investigaba el desarrollo de esta polémica manifestación que desde el primer momento ha estado en el punto de mira por el riesgo de ser un gran foco de contagio de coronavirus en la ciudad de Madrid, ya que se produjo pocos días antes de que Sánchez decretase el estado de alarma en todo el país.

Por ello, y ante la revolución que ha supuesto la salida de Diego Pérez de los Cobos de su cargo dentro del cuerpo de la Guardia Civil, desde la oposición se ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, una actitud que ha sido apoyada en redes sociales por multitud de usuarios que se han sumado a esta solicitud.

El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España el pasado viernes continúa generando polémica. Una de las formaciones que, desde el primer momento, se opuso frontalmente a dicha “paguita” como la denominan fue Vox.

De hecho, su presidente, Santiago Abascal, no ha dudado en señalar que con esta ayuda se está “fomentando la invasión”, pues según ha indicado “todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta”. Al mismo tiempo, se lamenta que “los españoles (y los inmigrantes legales), sin respiradores y sin cobrar los ERTEs,... en la cola del hambre y la muerte”.

ATAQUE FURIBUNDO DE CEPEDA CONTRA ABASCAL POR EL INGRESO MÍNIMO VITAL

Un duro comentario, las de Abascal, que han sido contestadas de manera furibunda por el cantante Cepeda, ex concursante de Operación Triunfo. "Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto”, le ha respondido el gallego, al tiempo que ha señalado que “la gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir”.

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Pero aquí no se ha quedado la cosa, puesto que Cepeda ha asegurado que “la renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España”.

VOX LLAMA A CEPEDA "PIJOPROGRE"

Las palabras del gallego no han sido pasadas por alto en Vox, el partido de Abascal, y a través de su cuenta oficial en Twitter han respondido al cantante que “solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural”.

Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España.



https://t.co/0LyVxDNLbS — vox_es (@vox_es) June 3, 2020

Esta respuesta del partido verde ha enfado aún más al ex concursante de OT, quien no ha dudado en asegurar que “la inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos”, al tiempo que ha aseverado que “su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar”.

La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar. https://t.co/VPdqWNogC3 — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 3, 2020

El cantante gallego, lejos de aplacarse, ha seguido con sus ataques a Abascal, a quien ha acusado incluso de haber cotizado “un total de 0 años”.

Que me de lecciones de a quien quiero o tengo que destinar mis impuestos un tío que ha cotizado un total de 0 años es el colmo de los colmos. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 3, 2020

NO ES EL PRIMER ROCE DE CEPEDA CON VOX

Este no es, ni muchos menos, el primer roce que tiene el ex de OT con la formación de Abascal. En anteriore publicaciones ha llegado a señalar que “ya no sé cómo actuar en redes cuando veo a la ultraderecha escribir lo que escriben”, al tiempo que ha lanzado sus ataques también a los votantes de Vox, al indicar que “me da vergüenza que haya gente por la calle que vote a un tío que es capaz de decir las barbaridades que dice”. “Y no respeto a la gente que no respeta los derechos humanos”, ha llegado a aseverar.